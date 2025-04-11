https://ria.ru/20250411/turpotentsial-2010797441.html

Жестянников: парламентарии подготовят инициативы для развития турпотенциала

Жестянников: парламентарии подготовят инициативы для развития турпотенциала - РИА Новости, 11.04.2025

Жестянников: парламентарии подготовят инициативы для развития турпотенциала

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области подготовят инициативы для развития туристического потенциала регионов, сообщил глава облпарламента Сергей РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:29:00+03:00

2025-04-11T18:29:00+03:00

2025-04-11T18:29:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области подготовят инициативы для развития туристического потенциала регионов, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников. По его словам, инициативы позволят быстрее и эффективнее реализовывать туристические проекты. Так, депутаты подготовят обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением освободить от прохождения экологической экспертизы проекты строительства объектов туристского назначения в особых охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относится и нацпарк "Русский Север" в Кирилловском округе. Жестянников отметил, что в настоящее время утвержден перечень социальных объектов, которые освобождены от проверки – среди них школы, детские сады, планетарии, многоквартирные дома. Однако туристские объекты, которые выполняют схожие функции (проживание, питание), должны проходить экспертизу. "Все это затягивает сроки реализации инвестиционных проектов, требует вложения дополнительных средств. Поэтому мы предлагаем освободить такие объекты от экологической экспертизы при условии, что они будут соответствовать всем требованиям, обозначенным в положении об ООПТ", – написал в своем телеграм-канале Жестянников. Также депутаты предлагают предоставить регионам право проводить строительную экспертизу туристских объектов. "Сейчас эти работы проводятся только федеральными структурами, что также затягивает сроки реализации проектов. Предлагаемые нами изменения позволят повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма в ООПТ", – подчеркнул спикер Заксобрания Вологодской области. Жестянников также назвал важной задачей реализацию "лесной амнистии" в особо охраняемых природных территориях. По словам спикера Заксобрания, смысл "лесной амнистии" в том, чтобы привести в порядок статус земельных участков, по которым данные единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) противоречат данным из государственного лесного реестра (ГЛР). "Амнистия действует на тех участках, которые уже имеют регистрацию в ЕГРН. Законодатели сейчас признают приоритет документов единого госреестра недвижимости над ГЛР, однако для особо охраняемых территорий амнистия не применяется, что затрудняет реализацию инфраструктурных проектов", – заявил Жестянников.

https://ria.ru/20250411/ekoturizm-2010796833.html

https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, михаил мишустин