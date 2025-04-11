https://ria.ru/20250411/tunis-2010751221.html

Самолеты с освобожденными россиянами вылетели из Туниса

Самолеты с освобожденными россиянами вылетели из Туниса - РИА Новости, 11.04.2025

Самолеты с освобожденными россиянами вылетели из Туниса

Оба рейса с освобожденными россиянами уже вылетели из Туниса, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тунисе. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:26:00+03:00

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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Оба рейса с освобожденными россиянами уже вылетели из Туниса, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тунисе."По уточнённой информации, оба (рейса - ред.) вылетели", - сказали в посольстве.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.

https://ria.ru/20250411/tunis-2010712390.html

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тунис (страна), россия, в мире