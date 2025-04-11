https://ria.ru/20250411/tuman-2010601845.html

Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана

Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана - РИА Новости, 11.04.2025

Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана

Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:30:00+03:00

2025-04-11T02:30:00+03:00

2025-04-11T02:30:00+03:00

владивосток

якутск

хабаровск

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

s7 airlines

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) сегодня, 11 апреля, несколько рейсов на прилет задерживаются: SU 1700 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 5804 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 1756 Аэрофлот Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении. Рейс S7 6208 из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровске.

https://ria.ru/20250411/habarovsk-2010599469.html

владивосток

якутск

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, якутск, хабаровск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), s7 airlines