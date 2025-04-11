https://ria.ru/20250411/tuman-2010601845.html
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана - РИА Новости, 11.04.2025
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана
Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:30:00+03:00
2025-04-11T02:30:00+03:00
2025-04-11T02:30:00+03:00
владивосток
якутск
хабаровск
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
s7 airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7e92016e74e4e0a71dec69f432ab0794.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) сегодня, 11 апреля, несколько рейсов на прилет задерживаются: SU 1700 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 5804 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 1756 Аэрофлот Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении. Рейс S7 6208 из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровске.
https://ria.ru/20250411/habarovsk-2010599469.html
владивосток
якутск
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2ce8aa45472d2eb4081e32d40eceef49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, якутск, хабаровск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), s7 airlines
Владивосток, Якутск, Хабаровск, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), S7 Airlines
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана
Три рейса из Москвы задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана