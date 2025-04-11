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Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана - РИА Новости, 11.04.2025
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Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана - РИА Новости, 11.04.2025
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана
Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:30:00+03:00
2025-04-11T02:30:00+03:00
владивосток
якутск
хабаровск
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
s7 airlines
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) сегодня, 11 апреля, несколько рейсов на прилет задерживаются: SU 1700 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 5804 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 1756 Аэрофлот Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении. Рейс S7 6208 из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровске.
https://ria.ru/20250411/habarovsk-2010599469.html
владивосток
якутск
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владивосток, якутск, хабаровск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), s7 airlines
Владивосток, Якутск, Хабаровск, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), S7 Airlines
Несколько рейсов задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана

Три рейса из Москвы задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) сегодня, 11 апреля, несколько рейсов на прилет задерживаются: SU 1700 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 5804 Аэрофлот Москва (Шереметьево), SU 1756 Аэрофлот Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.
Рейс S7 6208 из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровске.
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ВладивостокЯкутскХабаровскАэрофлотШереметьево (аэропорт)S7 Airlines
 
 
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