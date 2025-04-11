https://ria.ru/20250411/tuapse-2010802051.html

В Туапсе застрелили криминального авторитета

В Туапсе застрелили криминального авторитета - РИА Новости, 11.04.2025

В Туапсе застрелили криминального авторитета

Неизвестный мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета у бассейна в Туапсинском районе, полиция ищет убийцу, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:00:00+03:00

2025-04-11T19:00:00+03:00

2025-04-11T19:05:00+03:00

происшествия

туапсинский район

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россия

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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета у бассейна в Туапсинском районе, полиция ищет убийцу, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее в социальных сетях распространилось видео, где неизвестный в костюме химзащиты подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего напавший скрывается. "Сегодня застрелен мужчина в селе Дзеберкой в Туапсинском районе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский". Убийцу ищет полиция.

https://ria.ru/20250115/sud-1993834302.html

туапсинский район

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происшествия, туапсинский район, туапсе, россия