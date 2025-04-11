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В Туапсе застрелили криминального авторитета - РИА Новости, 11.04.2025
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19:00 11.04.2025 (обновлено: 19:05 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/tuapse-2010802051.html
В Туапсе застрелили криминального авторитета
В Туапсе застрелили криминального авторитета - РИА Новости, 11.04.2025
В Туапсе застрелили криминального авторитета
Неизвестный мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета у бассейна в Туапсинском районе, полиция ищет убийцу, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:00:00+03:00
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происшествия
туапсинский район
туапсе
россия
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета у бассейна в Туапсинском районе, полиция ищет убийцу, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее в социальных сетях распространилось видео, где неизвестный в костюме химзащиты подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего напавший скрывается. "Сегодня застрелен мужчина в селе Дзеберкой в Туапсинском районе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский". Убийцу ищет полиция.
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происшествия, туапсинский район, туапсе, россия
Происшествия, Туапсинский район, Туапсе, Россия
В Туапсе застрелили криминального авторитета

В Туапсе неизвестный в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета

© СоцсетиКадр видео, где неизвестный в костюме химзащиты подбегает с оружием к мужчине у бассейна в Туапсе
Кадр видео, где неизвестный в костюме химзащиты подбегает с оружием к мужчине у бассейна в Туапсе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Соцсети
Кадр видео, где неизвестный в костюме химзащиты подбегает с оружием к мужчине у бассейна в Туапсе
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета у бассейна в Туапсинском районе, полиция ищет убийцу, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, где неизвестный в костюме химзащиты подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего напавший скрывается.
"Сегодня застрелен мужчина в селе Дзеберкой в Туапсинском районе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский".
Убийцу ищет полиция.
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