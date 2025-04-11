https://ria.ru/20250411/trevoga-2010614013.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:03:00+03:00

2025-04-11T06:03:00+03:00

2025-04-11T06:03:00+03:00

курская область

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории региона в 0.24 мск, ее отменили спустя 5 часов 26 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность