https://ria.ru/20250411/transport-2010655280.html

Максим Ликсутов: будущее в транспорте — за беспилотными технологиями

Максим Ликсутов: будущее в транспорте — за беспилотными технологиями - РИА Новости, 11.04.2025

Максим Ликсутов: будущее в транспорте — за беспилотными технологиями

Будущее в транспорте — это развитие беспилотных технологий и системы биометрии, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:00:00+03:00

2025-04-11T12:00:00+03:00

2025-04-11T18:07:00+03:00

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общественный транспорт

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Будущее в транспорте — это развитие беспилотных технологий и системы биометрии, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Также в интервью РИА Новости он рассказал, когда москвичи смогут увидеть новую модель поезда "Москва-2026", какая судьба ждет московские трамваи, и в какие страны экспортирует столичная промышленность. Беседовала Ольга Овчинникова.— Максим Станиславович, доброе утро! Мы с вами беседуем в это апрельское, как ни странно, снежное утро, поэтому не могу вас не спросить: как транспортный комплекс справляется с вызовами этого снежного апокалипсиса, все ли хорошо, едет ли транспорт у нас на дорогах?— Городской транспорт вышел в несколько увеличенном объеме, с учетом того, что в Москве скорости сильно снижены. В городе работает много уборочной техники. Но при этом количество личного транспорта уменьшилось, то есть люди пересели на метро, в первую очередь, и на наземный городской транспорт, не поехали на личных машинах. Тем более что многие автовладельцы уже поменяли резину с зимней на летнюю. На городском транспорте надежнее и безопаснее. Но надеемся, что лето все равно приближается. И солнечные дни нас обязательно порадуют в самое ближайшее время.— Городской транспорт играет огромную роль в жизни города, в жизни москвичей. И в этом году запланированы серьезные средства в городском бюджете на развитие транспортного комплекса. Расскажите, какие проекты нас ожидают? И каким будет транспортный каркас столицы, скажем, лет через пять?— Мэр Москвы в прошлом году утвердил стратегию развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года, также утверждены основные приоритеты до 2035 года. То есть до 2030-го года – в очень подробном, детализированном виде, а до 2035-го года — тренды, которые останутся в стратегии развития транспорта.Основной приоритет наш, как и был, — развитие рельсового каркаса города. Это, в первую очередь, развитие метрополитена — Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской линий метро. Наши основные средства будут направлены туда.Второе — это наше наземное метро, пригородный железнодорожный транспорт, который соединяет Москву и Московскую область. Дальше программа будет идти в Центральный транспортный узел, то есть Центральный федеральный округ — 11 регионов, почти 30 миллионов населения. Это тоже важнейший приоритет. Часть средств пойдет и на развитие Центрального транспортного узла.Следующая большая история — строительство автодорог. Мы продолжаем строить автодороги, строить их там, где они действительно нужны, где они обеспечивают приоритет наземного городского транспорта, выезд из строящихся ЖК, из развивающихся районов.И обновление парка вагонов метро, пригородных поездов, электробусов и трамваев. Совсем недавно был объявлен конкурс на поставку в Москву около 100 трамваев. И мы рассчитываем, что первые трамваи из этого лота, 100 единиц, придут уже в этом году на новые строящиеся линии. — Вы сказали про обновление парка метро. В этом году, я так понимаю, должны появиться новые поезда "Москва-2026", которые выйдут на Замоскворецкую линию. Расскажите об этом подробнее.— Поезд "Москва-2026" действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами. Поэтому, действительно, поезда придут в этом году, но будут использоваться в пилотном режиме.Конечно, последнее слово за пассажирами, но, надеемся, что новая серия поездов понравится всем без исключений. В первую очередь они пойдут на Замоскворецкую линию.— В последнее время стали часто появляться сообщения о том, что пассажиры разбивают турникеты. Такая, наверное, боль московского транспорта в какой-то степени. Может быть, вы задумывались о том, чтобы сделать турникеты из более прочного материала или, возможно, подумать в сторону развития цифровых станций, чтобы автоматически фиксировать данные нарушения?— Во-первых, все нарушения в метрополитене фиксируются вандалоустойчивыми камерами, которые находятся на самом турникете. Во-вторых, на станциях большое количество стационарных камер, которые видят всех без исключения. И по камерам полиция практически в 100% случаев находит нарушителей достаточно оперативно. При этом количество нарушений, связанных с работой турникетов, в 2024 году почти на 30% меньше, чем в 2023. То есть порядка с турникетами стало намного больше. Уверен, что эта цифра и дальше будет снижаться. Тем более, что всех нарушителей полиция на Московском метрополитене очень быстро и эффективно находит. Поэтому здесь каких-то иллюзий не должно быть.И, конечно, задумываемся над тем, чтобы сделать турникеты еще более удобными для пассажиров. И здесь даже вопрос не столько вандалоустойчивости, сколько удобства, связанного с процессом оплаты разными способами. У нас в метро их очень много. Я рекомендую, конечно, биометрический способ оплаты. Он самый простой, надежный и удобный. Не надо доставать ни смартфон, ни карту "Тройка", ни банковскую карту.Новые турникеты, по которым мы объявили офсетный контракт с обязательством локализации производства именно в Москве, потому что Московский метрополитен – крупнейший в России заказчик турникетов, уверен, будут еще более удобными. За счет того, что эти турникеты будут более узкими, их количество на станции может быть увеличено, что даст дополнительные возможности для быстрого прохода пассажиров.— Поскольку вы затронули тему биометрии, как вы считаете, она вообще востребована у москвичей? И как скоро она может появиться в наземном транспорте?— Биометрия — это будущее. И я не сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет этот способ оплаты как в метрополитене, на железной дороге, в Аэроэкспрессе, так и в наземном транспорте будет превалирующим. Сегодня количество пользователей — около 400 тысяч. Это люди, которые добровольно предоставили свои данные, в том числе и я, мои коллеги из правительства Москвы, сотрудники метрополитена. В наземном городском транспорте этот способ тоже будет развиваться. По мере прихода новых электробусов, новых трамваев, уже оборудованных системами биометрической оплаты, этот способ точно станет в самое ближайшее время, в течение нескольких лет, самым удобным, эффективным. Уверен, что пассажиры выберут именно его. И в недалеком будущем, уверен, другие способы платежей просто не будут востребованы. Безусловно, метрополитен их будет поддерживать, мы от них точно отказываться не будем, но биометрия — более эффективна и удобна.— То есть будущее в Москве за цифровизацией?— Не только в Москве. В самых продвинутых, самых современных городах мира этот способ оплаты будет номер один. Хотя уже сегодня по количеству видов транспорта, в которых работает биометрия, Москва — номер один в мире. И москвичи, пассажиры московского транспорта, я думаю, наиболее быстро реагируют на самые инновационные, удобные продукты. Поэтому, уверен, что биометрия очень быстро войдет в нашу жизнь. Наверняка, у вас есть смартфон, скорее всего, вы пользуетесь системой распознавания лиц для того, чтобы открыть ряд приложений. Если раньше это вызывало какой-то дискомфорт, сейчас это уже обычная практика: вы самостоятельно выбираете вместо пин-кода, скорее всего, распознавание лица для того, чтобы воспользоваться телефоном. Это так же быстро произойдет и с платежными системами.— Московский транспорт удобен не только для москвичей, гостей столицы из регионов России, но и для гостей из-за рубежа. Расскажите, как вы улучшаете сервисы, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно?— На сегодняшний день основные наши гости из дружественных стран: из Китая, Индии, арабских стран. Для них мы разрабатываем максимально удобную систему навигации. Стараемся интегрировать арабский язык, китайский в схемы метро. На сегодняшний день такие схемы находятся почти на 30 точках обслуживания пассажиров — стойках "Живое общение" — на разных станциях, там можно получить бумажную копию, переведенную профессиональным переводчиком, на арабском или китайском языке. Мы будем поддерживать это и дальше. И в этом году в свои мобильные приложения сделаем перевод на арабский и китайский языки, чтобы помимо бумажной схемы метрополитена была еще электронная версия в приложении, которое можно скачать из всех электронных магазинов.— А в перспективе планируете переводить на другие языки?— По мере востребованности обязательно будем добавлять языки. Все наши электронные системы позволяют достаточно гибко и быстро настраиваться под эти задачи.— Москвичи могут сообщить о некомфортной температуре в вагонах метро, отсканировав специальный QR-код. Расскажите, сколько таких обращений уже поступило? Довольны ли температурой москвичи? И планируете ли дальше регулировать температуру в вагонах метро?— Однозначно. Тем более, например, погода уже была достаточно теплая, а сегодня – на грани минус-плюс, и люди снова надели теплые вещи. Конечно, метрополитен немедленно отреагировал на это, перейдя на систему отопления в ряде вагонов. Реакция пассажиров для нас крайне важна. В прошлом году мы получили более 20 тысяч обращений через наши QR-коды. У нас огромный парк вагонов метро, более шести тысяч единиц ежедневно выезжают на линию. И, конечно, отклик от пассажиров наиболее эффективный с точки зрения быстрой реакции. Но есть много случаев, когда практически в одно и то же время один пассажир говорит: "Холодно!", а другой: "Жарко!". Такие случаи тоже бывают. Мы стараемся найти лучшие решения, среднюю температуру для того, чтобы пассажирам было максимально комфортно. Это наш приоритет. И хотим сделать так, чтобы каждый пассажир чувствовал заботу московского транспорта о себе, находясь как в метро, так и в наземном транспорте, в трамвае, в МЦК, в МЦД. Это наша задача.— Московскую транспортную карту "Тройка" знают теперь не только в регионах России, но еще и в космосе. В прошлом году вы запустили ее в космос. Планируете ли продолжать коллаборацию с космической отраслью? И что будет дальше? Возможно, "Московская Тройка" опустится на дно океана?— Все возможно. Конечно, отправка в космос карты "Тройка" — это информационный повод. За этим не стояла какая-то сложная система новых технологий по оплате. Сегодня карта "Тройка" — это платежная система в России номер один. Она самая удобная, в регионах она интегрирована с нашим крупнейшим банком, "Сбербанком". Вся инфраструктура Сбера тоже нацелена на то, чтобы эффективно работать и взаимодействовать с картой "Тройка", чтобы пассажиру было максимально удобно и комфортно.Если говорить с точки зрения развития карты "Тройка", то у нас запущена и виртуальная карта. Мэр города запустил ее в прошлом году. Это совершенно новая технология, уникальная для всего мира, благодаря которой вам не нужна пластиковая карта — только QR-код в вашем телефоне.Технологии будут развиваться, они становятся еще быстрее, еще надежнее. Биометрическая система — это часть платежной билетной системы города Москвы, поэтому по мере развития карты "Тройка" развивается и биометрическая система оплаты.— А какая тематическая карта "Тройка" стала самой популярной?— На моей памяти, это карта со смешариками, которую мы делали в коллаборации с владельцем прав на этих героев мультфильмов. Есть еще ряд карт, которые востребованы у определенной категории пассажиров: с любыми спортивными командами, с выдающимися спортсменами или звездами. Какие-то серии, если мы сделали небольшую, на определенную категорию пассажиров, нас просят довыпустить. Мы стараемся на это реагировать. И есть уже достаточно большое сообщество коллекционеров карт "Тройка". Поэтому мы очень рады, что не только наш транспорт любят, но и нашу платежную систему. Будем стараться придумывать какие-то интересные коллаборации.— Я вот, например, коллекционирую "Тройки", а вы?— Нет, я "Тройки" не коллекционирую.— С пандой Катюшей, например, я знаю, что был довыпуск карт.— Да, был зоопарк. Целая серия с пандой и еще очень популярный манул — тоже допечатывали серию.— Первый этап продления Московских центральных диаметров в соседние со столичным регионы начнется уже в этом году. Расскажите, что будет сделано на этом этапе и какое участие Москва принимает в этом проекте?— Это проект президента Российской Федерации, который определил одним из приоритетов развития транспортной системы России развитие именно Центрального транспортного узла. Правительство Российской Федерации активно этим процессом управляет. Роль правительства Москвы — использовать и предоставить наши наработки по запуску пригородного железнодорожного транспорта: билетная система, стандарты обслуживания пассажиров. Также мэр Москвы принял решение о том, что мы участвуем и финансово в обновлении, в первую очередь, самих станций, востребованных для пассажиров. Это в том числе строительство удобных и безопасных переходов через железнодорожные пути.И первый этап, вы правильно сказали, начнется в этом году. Он стартует, в первую очередь, с обновления более десятьми железнодорожных станций, которые находятся в Центральном федеральном округе.Параллельно в "Российских железных дорогах" идет большая программа по выявлению узких мест в инфраструктуре для того, чтобы их расшить и увеличить количество пар поездов, серьезным образом сократить интервалы движения, где возможно — повысить скорость прохождения электропоезда.Цель первая — это сокращение интервалов, приведение в порядок железнодорожных станций с большим количеством пассажиров. И следующая важная задача — существенное обновление парка поездов в Центральном федеральном округе. Вот такой объем работы. Он на самом деле огромный. Почти 30 миллионов пассажиров, 30 миллионов жителей проживает в этих регионах. Большой объем пригородных поездов, которые надо купить, заменить. Огромный заказ у предприятий транспортного машиностроения России. Это повысит существенным образом мобильность населения, привлечет новых пассажиров на пригородный железнодорожный транспорт, снизит нагрузку на автодороги.Еще раз повторю, это крайне важные аспекты, которые повлияют на всю экономику Центрального федерального округа. А сегодня ЦФО — это 75% всех пригородных перевозок в Российской Федерации. То есть это тот центр, который однозначно надо развивать, однозначно надо улучшать инфраструктуру и дать возможность пассажирам пользоваться пригородным железнодорожным транспортом, как это сделано в Московской области.— А какая судьба у московских трамваев? Продолжится ли развитие, или однажды Москва все-таки откажется от рельсов?— Уверен, что от трамвая Москва никогда не откажется. Трамвай — это любимый многими вид городского транспорта. С приходом мэра Москвы этот транспорт только развивается, улучшается, количество пассажиров у нас серьезными темпами растет. На самом деле больше, чем на других видах транспорта. Понятно, в процентах, не в количестве. В количестве – это, безусловно, метрополитен. Сегодня московскими трамваями пользуются более 750 тысяч человек в день. Огромная цифра. В прошлом году правительство Москвы вернуло трамвай на улицу Сергия Радонежского. В этом году у нас тоже ожидается ряд важных событий: запуск трамвайного движения на улице Трифоновская и новой линии трамвая, которая соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром. Это позволит пассажирам от трех вокзалов доезжать без пересадки до Павелецкого вокзала, сократить время в пути существенным образом, разгрузить станцию метро "Комсомольская", а также создать новую транспортную связь, которой раньше в городе не было. Но с учетом трамвая, я уверен, востребованность этого маршрута будет намного больше.Я уже говорил про конкурс на закупку еще 100 единиц трамваев. Сегодня у нас обновление почти 95-97%. С учетом покупки этой партии трамваев в этом-следующем году все без исключения московские трамваи будут только новыми.По возрасту трамвая мы лучшие в Европе среди мегаполисов и одни из лучших в мире. Уверен, что у московского трамвая огромное будущее. При этом старую технику, которая раньше работала на трамвайных линиях, мы никуда не продаем, не утилизируем. Самые интересные образцы приходят к нам в Музей транспорта, где мы бережно их восстанавливаем. И вы можете видеть их на дорогах Москвы, на наших мероприятиях, они пользуются огромной популярностью.— Москва развивает беспилотный трамвай. Как вы считаете, за этим направлением будущее?— Беспилотные технологии, конечно, — это будущее в транспорте. Москва не может, как мегаполис с одной из лучших инновационных транспортных систем, не заниматься беспилотным транспортом. У нас уже финальная стадия экспериментального режима, который одобрен правительством Российской Федерации, по этапам тестирования беспилотного транспорта, для того, чтобы он полноценно вышел на дороги города с пассажирами. Мы планируем завершить до конца этого года. Что это значит для пассажиров? В трамвае будет находиться сотрудник метрополитена, но по действующему режиму, после необходимых испытаний, у него уже не обязательно будут водительские права на трамвай. То есть он просто смотрит, мониторит работу техники.Это совершенно новая технология, разработанная специалистами Московского метрополитена, причем все "мозги", весь искусственный интеллект, который применяется в беспилотном трамвае, разработан именно нашими специалистами, без субподрядчиков. Это все сделала команда программистов, инженеров Московского метрополитена.Также в этом году по поручению мэра города мы начинаем работы первого этапа запуска беспилотного поезда метро. Уже идет подготовка программного обеспечения, оборудование специальными радарами, лидарами.Эксперимент с метро продлится этот год и следующий. И уверен, что в конце следующего года у нас уже будет рабочий образец, способный работать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов Московского метрополитена. В мире есть линии метро, где работают беспилотные составы, но с теми интервалами, привычными интервалами для москвичей, 90 секунд и ниже, ни один метрополитен в мире не работает именно в беспилотном режиме. Наша задача при переходе на новую технологию – не ухудшить сервис, к которому привыкли москвичи. Это задача, которую мы должны решить за эти два года.— Продолжается строительство небоскребов в "Москва-Сити". При этом неоднократно говорилось, что район с транспортной точки зрения перегружен. Расскажите, выдержит ли городской транспорт и планируются ли новые маршруты в Сити?— "Москва-Сити" — это важнейший деловой центр Москвы, где работают десятки тысяч москвичей. Тезис о перегруженности больше касается личного транспорта, хотя сегодня именно район "Москва-Сити" по количеству личного транспорта, который туда въезжает, находится на самом низком уровне. При этом с самым большим количеством такси. А тот рельсовый каркас, который построен по поручению мэра города, — в первую очередь станции метро, Московского центрального кольца, нескольких диаметров — создан с огромным запасом провозной способности на десятки лет вперед. Поэтому никакой проблемы в "Москва-Сити" с точки зрения текущего состояния, с точки зрения развития вообще нет, и рельсовый каркас, могу сказать, загружен всего на 30%, максимум в часы пик — на 35%. Поэтому мы и дальше будем делать все, чтобы количество личных машин там не росло. При этом сделаем все, чтобы альтернативные виды транспорта: и наземный транспорт, и рельсовый, и такси, и каршеринг работали удобно, комфортно.— Сегодня, несмотря на снегопад, утром на дорогах было порядка трех баллов. Понятно, что такая ситуация бывает не каждый день, иногда бывают более серьезные затруднения. Есть ли у вас какие-то решения, которые позволят полностью избавить город от этой проблемы?— Ни один мегаполис мира полностью не решил вопрос с заторами в утренний и вечерний часы пик. Снижение их количества предусматривает наша стратегия развития транспорта. Она публичная, и там много полезной информации и для тех, кто профессионально интересуется городским транспортом, и просто хочет знать, как будет развиваться город, где выбрать будущее место жительства. Для того, чтобы снизить количество личных машин на дороге, надо создать удобную, качественную, комфортную альтернативу. В первую очередь, это, конечно, рельсовый транспорт, мы об этом говорили с вами. Во-вторых, это прогнозируемый, надежный наземный городской транспорт, без которого не может работать такая огромная транспортная система, как в Москве. Это должно быть удобное и предсказуемое такси. И такие элементы настроечные, как автомобили каршеринга, самокаты. Сейчас, конечно, говорить о самокатах, велосипедах несколько странновато с учетом погоды. Но теплая погода, говорят, в ближайшие несколько дней вернется в Москву. И уже открыт сезон проката, хотя сейчас временно самокатами и прокатными велосипедами нельзя воспользоваться.Поэтому снижаются заторы преимущественно качеством работы городских транспортных систем. И мы будем все делать для того, чтобы у человека всегда был выбор: поехать на личной машине, либо на прогнозируемом, понятном, качественном и безопасном городском транспорте. Наличие этой альтернативы – и есть задача правительства Москвы.— Вы затронули тему шеринга самокатов. В этом году он работает по новым правилам. Расскажите, видите ли уменьшение количества нарушений?— Только открылся сезон, и говорить о каких-то результатах несколько преждевременно, но сейчас важнейшая история – это регистрация, возможность взять напрокат самокат, используя ваш профиль на сайте московских госуслуг mos.ru. Это важнейшее изменение, которое правительство Москвы приняло, наверное, единственным из всех регионов. Оно позволит повысить ответственность для людей, которые возьмут, например, в прокат городской самокат или велосипед. И, на мой взгляд, позволит избежать нарушений, которые приводили иногда к достаточно тяжелым последствиям. У нас был ряд ДТП, к сожалению, где пострадали дети из-за того, что родитель поставил ребенка вперед, нанес вред не только своему ребенку, но еще и другим детям, которые шли по тротуару. Конечно, такие случаи недопустимы. Правительство Москвы вместе с органами полиции и с владельцами, операторами проката будет делать все, чтобы их исключить. Но вопрос, в первую очередь, в сознательности.— То есть безопасность на первом месте должна быть?— Я говорю о вашем понимании того, что вы несете ответственность как перед своим ребенком, так и перед пассажирами, пешеходами вокруг себя. Это важное ощущение, я уверен, это то главное, что позволит нам сделать Москву самым безопасным городом в мире.— На ваш взгляд, ситуация с платными парковками в городе на текущий момент сбалансирована? И планируются ли какие-то корректировки в районах города?— Наш приоритет, когда мы еще в 2013 году запустили проект платных парковок, это, в первую очередь, — создание комфортных условий для местных жителей, которые проживают в Москве. У них зачастую не было физической возможности иметь свой гараж, либо припарковаться во дворе, и для них жизненно необходимо поставить машину где-то вблизи дома. То есть акцент был сделан на местных жителях для того, чтобы они получили резидентное разрешение за достаточно небольшие деньги, 3 000 рублей в год. Мы эту цифру не меняем уже с 2013 года, цель одна — чтобы именно местные жители получили приоритет при парковке транспорта. Для всех других автомобилистов, которые приезжают в тот или иной район, платная парковка должна дать возможность поставить машину.То есть стратегия такова, что примерно 25% мест должны быть плюс-минус всегда доступны для парковки. Это снижает "блуждающий трафик", когда автомобилист на медленной скорости едет и ищет, где бы ему припарковаться. Это уменьшает количество нарушений, когда человек "бросает" машину, где придется, создавая проблемы для других участников дорожного движения, заторы, уменьшая пропускную способность улиц. Но и, соответственно, это приводит еще и к штрафам, не дай бог, к эвакуации автомобиля и другим неприятным последствиям.Платная парковка повысила оборачиваемость парковочных мест, создала нормальное цивилизованное парковочное пространство с приоритетом на местных жителей.У нас не так давно запустился пилотный проект с динамическим тарифом. Пока это пять улиц, где тариф меняется от нуля, когда парковочные места все свободны, до достаточно высокого показателя, когда свободных парковочных мест вообще нет. Эксперимент показал снижение загрузки парковочных мест именно в часы пик. При этом, на мой взгляд, там действует очень справедливый порядок, что если мест свободных очень много, то тариф нулевой. Тем более, что мы никогда не ставили в Москве задачу именно сбора доходов с парковочного пространства. Это всего лишь мера регулирования. Поэтому количество мест с динамическим тарифом будет увеличиваться, так как эксперимент показал, что это эффективная мера.— Уже в этом году может расшириться список улиц?— В этом году.— Бывают такие ситуации, когда человек поставил машину на платную парковку и, допустим, либо забыл оплатить, либо телефон сел. Прорабатываете ли возможность для таких забывчивых автомобилистов оплачивать позже?— Уже действуют способы корректировки, если вы указали не тот номер авто или парковочной зоны, либо не вовремя оплатили. Этот режим действует почти два с половиной года, он дает вам возможность через мобильное приложение "Парковки России" внести корректировку в вашу парковочную сессию для того, чтобы вы не получили штраф и не были несправедливо наказаны. Эта возможность и продолжает работать. Раньше у нас было определенное количество изменений — три раза — которые вы могли в течение месяца внести, теперь мы этот лимит тоже убрали по просьбе автомобилистов. И функция продолжает работать, никаких изменений с ней не предполагается.— В Москве курсируют два маршрута регулярных речных перевозок. И ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал поставку в этом году десяти электросудов. Пополнят ли они уже действующий парк текущих маршрутов, или в этом году запустится еще один маршрут?— Действительно, у нас есть план получить десять новых судов в течение летнего сезона навигации этого года. Основная часть этих судов пойдет на новый третий маршрут. Примерно 30% из партии этого года — на усиление первых двух маршрутов, тем более что они у нас все суперпопулярные и востребованные. На сегодняшний день уже 1,7 миллиона пассажиров воспользовались нашим речным транспортом. Честно скажу, мы столько не ожидали. Мы думали, что будет существенно меньше. Но наши прогнозы здесь, к счастью, не оправдались. И количество пассажиров, желающих воспользоваться нашим речным флотом, было примерно в 2,5 раза больше, чем мы планировали. За счет чего? Первое, наши причальные стенки, шайбы, расположены, на мой взгляд, достаточно эффективно. Второе, само электрическое речное судно, которое было построено по заказу правительства Москвы, на сегодняшний день лучшее в мире по массе характеристик. И оно ледового класса. Наши суда вот уже вторую зиму отработали без всяких проблем. Не было ни одного дня, когда наши суда не ходили по акватории Москвы-реки.У нас в планах открытие собственной верфи в Москве уже в конце этого года. И эта верфь будет выпускать как суда типа "Синички", которая сейчас используется на акватории, так и суда экскурсионного и прогулочного типа, а также для круизов по Золотому кольцу. Это такая перспектива, мы серьезно этой задачей по поручению мэра города занимаемся.— Если, допустим, в метро каждые два-четыре года выходит новый поезд, то планируете ли по аналогии с этим обновлять электросуда, может быть, менять их интерьер?— Мы всегда стараемся при создании каждой новой модели доработать судно, сделать еще более комфортным. В части речного транспорта акцент сделан на удобство пассажира с точки зрения системы кондиционирования, отопления. Второе — это количество мест. И третье — снижение вибрации, которой и сейчас мало, потому что это электрический транспорт. Но есть еще вещи, над которыми мы работаем с точки зрения комфорта как для пассажиров, так и для капитанов. И по нынешним характеристикам наши суда — одни из лучших в мире.Есть большой интерес к нашим судам со стороны как арабских, так и китайских транспортных компаний, которые заинтересованы нашим опытом и серьезно рассматривают возможность работы по таким же типам судов у себя в своих странах.— В ближайшие годы в столице должна появиться первая высокоскоростная магистраль. Что она даст Москве, и какое участие Москва принимает в этом проекте?— По решению президента Российской Федерации этот проект стартовал в прошлом году. Достаточно активная фаза сейчас, уже строятся выходы из Москвы, пятый и шестой путь, строятся также входы в Санкт-Петербург. В Москве будет несколько остановок, планируется, что это Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Это позволит пассажирам доехать до ближайшей удобной станции. Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время в пути до Твери составит всего 39 минут, а до Санкт-Петербурга — в районе двух часов 15 минут.У нас будут поезда самого нового поколения, которые не во всех европейских странах есть. Планируется, что это будет отечественная разработка, наша страна получит новые технологии в области высокоскоростного движения. Акцент делается на комфорте и безопасности пассажиров. Будут применяться самые современные системы безопасности, построенные и на биометрии в том числе. Для тех, кто часто использует эту скоростную магистраль, планируются специальные тарифы, скорее всего, даже абонементы. Может быть, не на первом этапе, но на втором обязательно.С точки зрения участия Москвы, по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Москва является акционером этой концессионной компании. Для того, чтобы помогать развивать систему, вносить тот опыт и те знания, которые у нас есть в московском транспорте, чтобы ВСМ-1 стала лучшей, самой удобной, самой комфортной высокоскоростной магистралью в мире.— То есть два города станут ближе?— Две столицы станут ближе. У нас даже компания-концессионер "ВСМ Две столицы" называется.— Поговорим немного на другую тему. В прошлом году в транспортный комплекс перешел департамент инвестиционной и промышленной политики. Каких результатов удалось достичь за это время?— Не совсем так. Теперь я курирую оба комплекса. Московская промышленность — это 750 тысяч работников. У нас на самом деле очень промышленный город. В первую очередь это микроэлектроника, наш огромный кластер в Зеленограде, в Алабушево. Он самый большой в нашей стране и один из самых прогрессивных в мире с точки зрения выпускаемой продукции. Также в Алабушево находится у нас кластер фармацевтики. Он тоже один из самых больших в Российской Федерации. Там выпускается большое количество самых востребованных фармпрепаратов. Этот фармкластер также продолжает очень активно развиваться.Вторая огромная площадка — это "Руднево". Там выпускаются элементы микроэлектроники, находятся некоторые наши предприятия, которые работают и с авиацией, и с космосом. Очень современный кластер, который активно развивается.Также у нас есть "Печатники", где развиваются и автомобильная промышленность, и электротранспорт. Росатом там начал производить батареи для разных видов техники и оборудования. Также там производятся и лазерные станки, и медицинская техника, и косметические препараты. Кроме того, работающие там предприятия друг друга дополняют: кто-то делает, скажем, новые материалы, и при этом рядом находятся компании, которые используют эти материалы. Также там есть производители, которые делают очень неплохие экраны для компьютеров, ноутбуки, планшеты, уровень локализации каждый год у нас постоянно повышается.И все эти три площадки объединены в "Технополис Москва" — сердце высокотехнологической промышленности Москвы, которое активно развивается.В Москве не только развиваются привычные всем сектор услуг и банковский сектор, Москва — серьезный промышленный город. Мы этим гордимся. И считаем, что в Москве эта высокотехнологическая промышленность обязательно должна быть, тем более, что у нас огромное количество высших учебных заведений, профессиональных учебных заведений, для того, чтобы в промышленности работали молодые, подготовленные, креативные люди, которые создавали бы лучшие в мире микроэлектронику, новые типы материалов и технологий.— Насколько московская промышленность конкурентоспособна за рубежом? Какие страны интересуются московской промышленностью?— Товары московской промышленности экспортируются в более чем 150 стран мира. Из основных наших партнеров — Казахстан, Белоруссия, арабские страны, куда мы поставляем как строительную технику, оборудование, микроэлектронику, так и некоторые виды специальных материалов для того, чтобы в дальнейшем там производились новые элементы и новые технологии. Уверен, что количество стран будет расти, и московская промышленность будет известна не только в этих 150 странах мира, но и намного шире.— Как город помогает своим предприятиям выходить на зарубежные рынки, находить новые рынки сбыта? Может быть, расскажете о планах на 2025 год?— В Москве есть такой центр "Моспром". Это площадка, которая занята в первую очередь продвижением московских производителей на международные рынки. "Моспром" участвует в крупных востребованных тематических выставках, арендуя там площадь и давая возможность московским производителям совершенно бесплатно прийти, показать свою продукцию, встретиться с иностранными партнерами, обеспечить себя новыми заказами, в первую очередь, экспортного плана.У нас в этом году запланировано более 20 различных выставок и мероприятий, которые проходят за рубежом, где цель одна — это продвижение московских производителей на международные рынки. Мы дальше будем продолжать эту работу, у нас уже есть программа и на 2026 год. И всех московских производителей, пользуясь случаем, приглашаю на площадку "Моспром". Если кто-то заинтересован в выходе на международный рынок, у кого-то есть интересные виды продукции, мы обязательно всех поддержим, обращайтесь к нам, все контакты есть на сайте. Мы обязательно с каждым встретимся, отработаем и поможем быть представленным на лучших международных площадках.— Максим Станиславович, очень важный финальный вопрос. Сейчас новые вызовы, с которыми сталкивается Москва, — это набор высококвалифицированных кадров в промышленность в том числе. Расскажите, как Москва справляется с этими вызовами?— Раньше говорили "кадры решают все". И на самом деле ни городская транспортная система, ни московская промышленность не могут развиваться без молодых, амбициозных, подготовленных новых сотрудников, которых мы с удовольствием ждем, как на транспорте, так и в промышленности.Не так давно президент Российской Федерации вместе с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным открыли в Руднево специальный колледж, где цель и система подготовки направлена в первую очередь на те предприятия, которые здесь находятся, где преподавателями зачастую являются сотрудники предприятий, заинтересованные в новых профессионально подготовленных сотрудниках.В Москве есть, еще раз повторю, ряд очень серьезных высших учебных заведений, которые являются лидерами не только в столице, но и в России в целом, и даже в Европе по качеству подготовки молодых специалистов. Мы очень рады этому факту, и, конечно, всех ждем на работу в московский транспорт и московскую промышленность. Если кто-то заинтересован в работе, у нас есть огромное количество вакансий, есть специальный кадровый центр. Поэтому обращайтесь к нам, мы каждому будем рады и ждем всех на работу в структурах правительства Москвы. Тем более каждый год увеличивается московский метрополитен, каждый год прирастает московская промышленность, поэтому, я уверен, что для всех без исключения молодых людей, которые заинтересованы в работе в этих отраслях, найдется место, и мы всем будем рады.

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https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html

https://ria.ru/20250405/gosduma-2009461389.html

https://ria.ru/20250212/flot-1998822057.html

https://ria.ru/20250409/suda-2010295198.html

https://ria.ru/20250326/mikroelektronika-2007311780.html

москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О развитии транспортного комплекса, беспилотном метро и электросудах. Интервью с Максимом Ликсутовым О развитии транспортного комплекса, беспилотном метро и электросудах. Интервью с Максимом Ликсутовым 2025-04-11T12:00 true PT51M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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