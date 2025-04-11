https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html
Трамп сделал заявление о России после анонса встречи Путина и Уиткоффа
Трамп сделал заявление о России после анонса встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 11.04.2025
Трамп сделал заявление о России после анонса встречи Путина и Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" в отношении урегулирования конфликта на Украине."России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают - тысячи в неделю - в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее о том, что сегодня состоится встреча Путина и Уиткоффа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на ней будет обсуждать украинское урегулирование.По словам Пескова, эта встреча является возможностью для РФ передать Трампу элементы своей позиции и свои озабоченности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010761604.html
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Украина, Россия, В мире, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сделал заявление о России после анонса встречи Путина и Уиткоффа
Трамп заявил, что России нужно действовать в отношении урегулирования на Украине
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" в отношении урегулирования конфликта на Украине.
"России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают - тысячи в неделю - в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее о том, что сегодня состоится встреча Путина и Уиткоффа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на ней будет обсуждать украинское урегулирование.
По словам Пескова, эта встреча является возможностью для РФ передать Трампу элементы своей позиции и свои озабоченности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.