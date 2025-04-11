https://ria.ru/20250411/tolyati-2010787767.html

В Тольятти сбежавшего пациента вернули в психдиспансер

В Тольятти сбежавшего пациента вернули в психдиспансер - РИА Новости, 11.04.2025

В Тольятти сбежавшего пациента вернули в психдиспансер

Пациента, сбежавшего из тольяттинского психдиспансера, вернули в медучреждение, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:38:00+03:00

2025-04-11T17:38:00+03:00

2025-04-11T17:38:00+03:00

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САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Пациента, сбежавшего из тольяттинского психдиспансера, вернули в медучреждение, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. "В настоящее время разыскиваемое лицо доставлено в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Ранее в полиции сообщали, что разыскивают Торина Сергея Витальевича, который в четверг самовольно покинул тольяттинский психоневрологический диспансер, где находился на принудительном лечении. В ГУМВД обстоятельства, при которых мужчину поместили в медучреждение, не комментируют. Мужчина проходил обвиняемым по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В результате рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Региональное СУСК России сообщало, что следователи начали проверку по факту халатности со стороны сотрудников тольяттинского диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20241111/makhachkala-1983129994.html

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происшествия, россия, тольятти, министерство внутренних дел рф (мвд россии)