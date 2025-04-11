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В Германии произошло несколько нападений на автомобили Tesla - РИА Новости, 11.04.2025
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18:52 11.04.2025 (обновлено: 18:54 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/tesla-2010800145.html
В Германии произошло несколько нападений на автомобили Tesla
В Германии произошло несколько нападений на автомобили Tesla - РИА Новости, 11.04.2025
В Германии произошло несколько нападений на автомобили Tesla
За последние несколько месяцев в Германии произошло несколько нападений на автомобили и салоны Tesla, сообщило в пятницу издание Spiegel по итогам опроса 16... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:52:00+03:00
2025-04-11T18:54:00+03:00
в мире
авто
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илон маск
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За последние несколько месяцев в Германии произошло несколько нападений на автомобили и салоны Tesla, сообщило в пятницу издание Spiegel по итогам опроса 16 земельных управлений уголовной полиции. "За последние месяцы, очевидно, произошло несколько актов насилия и предположительно политически мотивированных атак на автомобили и филиалы Tesla. Речь идёт как о порче имущества, так и о поджогах", - пишет Spiegel. Уточняется, что в одной только Саксонии с сентября прошлого года зафиксировано 16 нападений на автомобили и шоурумы Tesla. В трех случаях речь идет о поджогах. В Тюрингии было зафиксирована несколько случаев умышленного повреждения лакокрасочного покрытия автомобилей Tesla, а в Мекленбурге-Передней Померании магазин Tesla был изрисован граффити. Неизвестные также поджигали автомобили Tesla в Гамбурге, Бохуме и Эссене, а в Шлезвиг-Гольштейне злоумышленники умышленно царапали машины. Реальных случаев может быть гораздо больше: например, статистики по Баварии еще нет. Кроме того, не всегда удается установить политический мотив инцидента, добавляется в материале издания. Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ основатель Tesla Илон Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в ФРГ в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
https://ria.ru/20250402/mask-2008975488.html
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в мире, авто, германия, саксония, тюрингия, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, tesla motors, welt
В мире, Авто, Германия, Саксония, Тюрингия, Илон Маск, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Tesla motors, Welt
В Германии произошло несколько нападений на автомобили Tesla

Spiegel: в Германии произошло несколько нападений на автомобили и салоны Tesla

© AP Photo / Chuck BurtonАвтомобиль Tesla во время зарядки
Автомобиль Tesla во время зарядки - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Chuck Burton
Автомобиль Tesla во время зарядки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За последние несколько месяцев в Германии произошло несколько нападений на автомобили и салоны Tesla, сообщило в пятницу издание Spiegel по итогам опроса 16 земельных управлений уголовной полиции.
"За последние месяцы, очевидно, произошло несколько актов насилия и предположительно политически мотивированных атак на автомобили и филиалы Tesla. Речь идёт как о порче имущества, так и о поджогах", - пишет Spiegel.
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Уточняется, что в одной только Саксонии с сентября прошлого года зафиксировано 16 нападений на автомобили и шоурумы Tesla. В трех случаях речь идет о поджогах. В Тюрингии было зафиксирована несколько случаев умышленного повреждения лакокрасочного покрытия автомобилей Tesla, а в Мекленбурге-Передней Померании магазин Tesla был изрисован граффити. Неизвестные также поджигали автомобили Tesla в Гамбурге, Бохуме и Эссене, а в Шлезвиг-Гольштейне злоумышленники умышленно царапали машины.
Реальных случаев может быть гораздо больше: например, статистики по Баварии еще нет. Кроме того, не всегда удается установить политический мотив инцидента, добавляется в материале издания.
Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ основатель Tesla Илон Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в ФРГ в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
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