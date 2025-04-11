https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010767340.html

Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище - РИА Новости, 11.04.2025

Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на Николо-Архангельском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:25:00+03:00

2025-04-11T16:25:00+03:00

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шоубиз

пхукет (остров)

таиланд

ксения собчак

павел ивлев

давид нуриев

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на Николо-Архангельском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.В конце марта 40-летнего музыканта госпитализировали на Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти артиста 4 апреля.Проводить в последний путь Пашу Техника пришли более тысячи человек: поклонники, друзья и родные, среди них — его родители, бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов), Птаха (Давид Нуриев) и другие. Траурные венки прислали многие друзья рэпера, в том числе Гуф (Алексей Долматов).После прощания фанаты поехали на кладбище вслед за кумиром. Пашу Техника похоронили в белом гробу.Друг рэпера Лука Сафронов-Затравкин рассказал об организации похорон. По его словам, с покупкой места на кладбище обещала помочь Ксения Собчак, но в итоге всем занимался он."Когда я понял, что никто трубку больше не берет, а я один на связи, я должен был что-то делать. В этот момент пошел в банк, оплатил место. Для меня это честь — помочь семье <…>. Мама (Паши Техника. — Прим. ред.) хотела, чтобы место было чуть ближе к родным — там, где захоронены его родственники", — заявил Сафронов-Затравкин.Собчак в понедельник опровергла сообщения, что она обещала оказать помощь с местом на кладбище. Она подчеркнула, что не занималась похоронами рэпера, и назвала эту информацию чушью. При этом она добавила, что пыталась помочь музыканту во время его лечения в Таиланде.Паша Техник — рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html

пхукет (остров)

таиланд

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Пашу Техника провожают в последний путь. Кадры из храма Петра и Павла в Лефортово Прощание с Пашей Техником завершилось в храме Петра и Павла в Лефортово – его проводили в последний путь, передает корреспондент РИА Новости. На протяжении всей церемонии сотни поклонников артиста, которые собрались у территории храма, скандировали его имя – это слышно и на первых секундах видео. 2025-04-11T16:25 true PT1M09S

Прощание с Пашей Техником Прощание с Пашей Техником 2025-04-11T16:25 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

пхукет (остров), таиланд, ксения собчак, павел ивлев, давид нуриев