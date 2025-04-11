https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010767340.html
Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище
Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище - РИА Новости, 11.04.2025
Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище
Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на Николо-Архангельском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:25:00+03:00
2025-04-11T16:25:00+03:00
2025-04-11T20:35:00+03:00
шоубиз
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на Николо-Архангельском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.В конце марта 40-летнего музыканта госпитализировали на Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти артиста 4 апреля.Проводить в последний путь Пашу Техника пришли более тысячи человек: поклонники, друзья и родные, среди них — его родители, бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов), Птаха (Давид Нуриев) и другие. Траурные венки прислали многие друзья рэпера, в том числе Гуф (Алексей Долматов).После прощания фанаты поехали на кладбище вслед за кумиром. Пашу Техника похоронили в белом гробу.Друг рэпера Лука Сафронов-Затравкин рассказал об организации похорон. По его словам, с покупкой места на кладбище обещала помочь Ксения Собчак, но в итоге всем занимался он."Когда я понял, что никто трубку больше не берет, а я один на связи, я должен был что-то делать. В этот момент пошел в банк, оплатил место. Для меня это честь — помочь семье <…>. Мама (Паши Техника. — Прим. ред.) хотела, чтобы место было чуть ближе к родным — там, где захоронены его родственники", — заявил Сафронов-Затравкин.Собчак в понедельник опровергла сообщения, что она обещала оказать помощь с местом на кладбище. Она подчеркнула, что не занималась похоронами рэпера, и назвала эту информацию чушью. При этом она добавила, что пыталась помочь музыканту во время его лечения в Таиланде.Паша Техник — рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
пхукет (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пашу Техника провожают в последний путь. Кадры из храма Петра и Павла в Лефортово
Прощание с Пашей Техником завершилось в храме Петра и Павла в Лефортово – его проводили в последний путь, передает корреспондент РИА Новости. На протяжении всей церемонии сотни поклонников артиста, которые собрались у территории храма, скандировали его имя – это слышно и на первых секундах видео.
2025-04-11T16:25
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Прощание с Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником
2025-04-11T16:25
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), таиланд, ксения собчак, павел ивлев, давид нуриев
Шоубиз, Пхукет (остров), Таиланд, Ксения Собчак, Павел Ивлев, Давид Нуриев
Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище
Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на Николо-Архангельском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 40-летнего музыканта госпитализировали на Пхукете
с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти артиста 4 апреля.
Проводить в последний путь Пашу Техника пришли более тысячи человек: поклонники, друзья и родные, среди них — его родители, бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов), Птаха (Давид Нуриев) и другие. Траурные венки прислали многие друзья рэпера, в том числе Гуф (Алексей Долматов).
После прощания фанаты поехали на кладбище вслед за кумиром. Пашу Техника похоронили в белом гробу.
Друг рэпера Лука Сафронов-Затравкин рассказал об организации похорон. По его словам, с покупкой места на кладбище обещала помочь Ксения Собчак, но в итоге всем занимался он.
"Когда я понял, что никто трубку больше не берет, а я один на связи, я должен был что-то делать. В этот момент пошел в банк, оплатил место. Для меня это честь — помочь семье <…>. Мама (Паши Техника. — Прим. ред.) хотела, чтобы место было чуть ближе к родным — там, где захоронены его родственники", — заявил Сафронов-Затравкин.
Собчак в понедельник опровергла сообщения, что она обещала оказать помощь с местом на кладбище. Она подчеркнула, что не занималась похоронами рэпера, и назвала эту информацию чушью. При этом она добавила, что пыталась помочь музыканту во время его лечения в Таиланде
.
Паша Техник — рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.