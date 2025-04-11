https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010742936.html

Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице

Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице - РИА Новости, 11.04.2025

Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице

Дорожное движение на Солдатской улице в Москве затруднено из-за фанатов Паши Техника, которые пришли проститься с рэпером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:10:00+03:00

2025-04-11T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дорожное движение на Солдатской улице в Москве затруднено из-за фанатов Паши Техника, которые пришли проститься с рэпером, передает корреспондент РИА Новости. Количество фанатов, утром начавших собираться у церкви Петра и Павла в Лефортово, возросло до примерно тысячи человек, в основном это подростки. В какой-то момент они снесли пластиковые ограждения, выставленные у проезжей части, и толпа заполонила дорогу. Правоохранителям приходится использовать звуковые сигналы и мигалки. Возле церкви дежурят до 10 машин ДПС, замечен и ОМОН. На перекрестке, который находится в 100 метрах от церкви, правоохранителям приходится самостоятельно регулировать движение, потому что фанаты игнорируют сигналы светофора. Чтобы трамвай мог проехать, его также сопровождают машины ДПС. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html

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