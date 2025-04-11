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Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице - РИА Новости, 11.04.2025
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Шоубиз
 
15:10 11.04.2025 (обновлено: 16:13 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010742936.html
Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице
Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице - РИА Новости, 11.04.2025
Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице
Дорожное движение на Солдатской улице в Москве затруднено из-за фанатов Паши Техника, которые пришли проститься с рэпером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дорожное движение на Солдатской улице в Москве затруднено из-за фанатов Паши Техника, которые пришли проститься с рэпером, передает корреспондент РИА Новости. Количество фанатов, утром начавших собираться у церкви Петра и Павла в Лефортово, возросло до примерно тысячи человек, в основном это подростки. В какой-то момент они снесли пластиковые ограждения, выставленные у проезжей части, и толпа заполонила дорогу. Правоохранителям приходится использовать звуковые сигналы и мигалки. Возле церкви дежурят до 10 машин ДПС, замечен и ОМОН. На перекрестке, который находится в 100 метрах от церкви, правоохранителям приходится самостоятельно регулировать движение, потому что фанаты игнорируют сигналы светофора. Чтобы трамвай мог проехать, его также сопровождают машины ДПС. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
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Шоубиз, Россия, Павел Ивлев, Москва
Прощание с Пашей Техником затруднило движение на улице

Движение на улице затруднено из-за толпы желающих проститься с Пашей Техником

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВынос гроба с телом рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) после церемонии прощания в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Вынос гроба с телом рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) после церемонии прощания в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вынос гроба с телом рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) после церемонии прощания в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дорожное движение на Солдатской улице в Москве затруднено из-за фанатов Паши Техника, которые пришли проститься с рэпером, передает корреспондент РИА Новости.
Количество фанатов, утром начавших собираться у церкви Петра и Павла в Лефортово, возросло до примерно тысячи человек, в основном это подростки. В какой-то момент они снесли пластиковые ограждения, выставленные у проезжей части, и толпа заполонила дорогу. Правоохранителям приходится использовать звуковые сигналы и мигалки. Возле церкви дежурят до 10 машин ДПС, замечен и ОМОН.
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На перекрестке, который находится в 100 метрах от церкви, правоохранителям приходится самостоятельно регулировать движение, потому что фанаты игнорируют сигналы светофора. Чтобы трамвай мог проехать, его также сопровождают машины ДПС.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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