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На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек - РИА Новости, 11.04.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:59 11.04.2025 (обновлено: 16:12 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010739087.html
На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек
На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек - РИА Новости, 11.04.2025
На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек
Не менее пяти человек задержали во время прощания с рэпером Пашей Техником в московском Лефортово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:59:00+03:00
2025-04-11T16:12:00+03:00
павел ивлев
шоубиз
россия
москва
происшествия
пхукет (остров)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Не менее пяти человек задержали во время прощания с рэпером Пашей Техником в московском Лефортово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Больше пяти человек задержали во время прощания, один из них запускал дрон на территории храма", — сказал собеседник агентства.Проводить в последний путь Пашу Техника пришли более тысячи человек — поклонники, родители, друзья, его бывшая жена, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев).Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, на Солдатской улице затруднено движение из-за фанатов, которые пришли проститься с рэпером.В конце марта Пашу Техника госпитализировали на Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти рэпера 4 апреля.Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html
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павел ивлев, россия, москва, происшествия, пхукет (остров)
Павел Ивлев, Шоубиз, Россия, Москва, Происшествия, Пхукет (остров)
На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек

На прощании с Пашей Техником задержали не менее 5 человек

© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Не менее пяти человек задержали во время прощания с рэпером Пашей Техником в московском Лефортово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Больше пяти человек задержали во время прощания, один из них запускал дрон на территории храма", — сказал собеседник агентства.
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Проводить в последний путь Пашу Техника пришли более тысячи человек — поклонники, родители, друзья, его бывшая жена, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев).
Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, на Солдатской улице затруднено движение из-за фанатов, которые пришли проститься с рэпером.
В конце марта Пашу Техника госпитализировали на Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти рэпера 4 апреля.
Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.
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ШоубизПавел ИвлевРоссияМоскваПроисшествияПхукет (остров)
 
 
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