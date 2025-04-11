https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010739087.html

На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек

На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек - РИА Новости, 11.04.2025

На прощании с Пашей Техником задержали нескольких человек

Не менее пяти человек задержали во время прощания с рэпером Пашей Техником в московском Лефортово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:59:00+03:00

2025-04-11T14:59:00+03:00

2025-04-11T16:12:00+03:00

павел ивлев

шоубиз

россия

москва

происшествия

пхукет (остров)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009488600_89:0:990:507_1920x0_80_0_0_c682eeda6e24d6ef1ddbc556e90d93b8.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Не менее пяти человек задержали во время прощания с рэпером Пашей Техником в московском Лефортово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Больше пяти человек задержали во время прощания, один из них запускал дрон на территории храма", — сказал собеседник агентства.Проводить в последний путь Пашу Техника пришли более тысячи человек — поклонники, родители, друзья, его бывшая жена, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев).Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, на Солдатской улице затруднено движение из-за фанатов, которые пришли проститься с рэпером.В конце марта Пашу Техника госпитализировали на Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти рэпера 4 апреля.Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html

россия

москва

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел ивлев, россия, москва, происшествия, пхукет (остров)