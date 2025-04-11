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Завершилась церемония прощания с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025
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Шоубиз
 
14:54 11.04.2025 (обновлено: 16:11 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010737689.html
Завершилась церемония прощания с Пашей Техником
Завершилась церемония прощания с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025
Завершилась церемония прощания с Пашей Техником
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) завершилась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:54:00+03:00
2025-04-11T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) завершилась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался. Проводить в последний путь Техника пришли более тысячи людей - поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие. Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали "Паша Техник!" у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее. Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя. После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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РИА Новости
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Пашу Техника провожают в последний путь. Кадры из храма Петра и Павла в Лефортово
Прощание с Пашей Техником завершилось в храме Петра и Павла в Лефортово – его проводили в последний путь, передает корреспондент РИА Новости. На протяжении всей церемонии сотни поклонников артиста, которые собрались у территории храма, скандировали его имя – это слышно и на первых секундах видео.
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пхукет (остров), павел ивлев, давид нуриев, омон россии, общество
Шоубиз, Пхукет (остров), Павел Ивлев, Давид Нуриев, ОМОН России, Общество
Завершилась церемония прощания с Пашей Техником

Прощание с Пашей Техником завершилось в храме Петра и Павла в Лефортово

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) завершилась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником
Люди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником
Проводить в последний путь Техника пришли более тысячи людей - поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие.
Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали "Паша Техник!" у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с рэпером Пашей Техником
Прощание с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Прощание с рэпером Пашей Техником
Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя. После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с рэпером Пашей Техником
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником
 
ШоубизПхукет (остров)Павел ИвлевДавид НуриевОМОН РоссииОбщество
 
 
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