https://ria.ru/20250411/tehnik-2010704606.html
Сотни людей пришли проститься с Пашей Техником
Сотни людей пришли проститься с Пашей Техником - РИА Новости, 11.04.2025
Сотни людей пришли проститься с Пашей Техником
Сотни людей пришли проститься с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:27:00+03:00
2025-04-11T13:27:00+03:00
2025-04-11T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сотни людей пришли проститься с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), передает корреспондент РИА Новости. Поклонники рэпера собрались у церкви Петра и Павла в Лефортово. Подняв вверх цветы, они на протяжении всей церемонии скандировали: "Паша Техник!" За территорией храма собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор. Проводить Техника в последний путь пришли также его друзья, родители, бывшая жена Ева Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox.Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позже приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее. Сорокалетнего рэпера в конце марта госпитализировали на таиландском острове Пхукет с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и умер 4 апреля.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
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Прощание с Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником
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пхукет (остров), павел ивлев, омон россии
Шоубиз, Пхукет (остров), Павел Ивлев, ОМОН России
Сотни людей пришли проститься с Пашей Техником
Сотни людей пришли проститься с Пашей Техником в Лефортово