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Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию - РИА Новости, 11.04.2025
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08:00 11.04.2025 (обновлено: 13:45 11.04.2025)
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Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию
Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию - РИА Новости, 11.04.2025
Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию
Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин. Досталось и самим США. Инвесторы опасаются полномасштабного кризиса, а Вашингтон, видимо,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:00:00+03:00
2025-04-11T13:45:00+03:00
экономика
сша
гонконг
шанхайская фондовая биржа
атр
цены на нефть
дональд трамп
фондовый рынок сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин. Досталось и самим США. Инвесторы опасаются полномасштабного кризиса, а Вашингтон, видимо, поставил исполнение своего плана на паузу. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Зона турбулентностиРынок лихорадит с тех пор, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. Под раздачу попали более 200 государств. Начало текущей недели ознаменовалось крупными потерями по обе стороны Атлантики.Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник обрушились на фоне опасений за экономику и торговлю, индексы Китая потеряли 7,3-10,8%, гонконгский Hang Seng продемонстрировал сильнейшее падение с 2008 года.По итогам торгов в понедельник индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34% — до 3096,58 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 10,79% — до 1777,37 пункта, обновив рекорд мая 1995-го, гонконгский Hang Seng Index — на 13,22%, до 19 828,3 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 5,57% — до 2328,2 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 — на 4,23%, до 7343,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 7,83%, до 31 136,58 пункта.Акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprises уменьшился на 13,75%. В том числе акции Lenovo Group в Гонконге обрушились в цене на 28,9%, Alibaba — на 22,1%, JD — на 21,9%, Xiaomi — на 18,2%.Dow Jones потерял 4,4%, корпоративный S&amp;P 500 — 4,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — 5,1%. Среди прочих просели Apple (-7,1%), Nvidia (-8,1%) и Tesla (-10,5%). Падение европейских индексов достигало практически шести процентов, больше всего пострадали компании автомобильной и горнодобывающей промышленности, а также сферы здравоохранения.Несмотря на колебания, отрицательная динамика сохранялась до четверга. Инвесторы, пытаясь минимизировать риск, устроили масштабную распродажу на рынке и перераспределили капитал в защитные активы — золото, доллар США и короткие облигации казначейства, поясняет президент Ассоциации инвестиционных советников фондового рынка Юлия Кузнецова.Мы ни при чемТакая реакция здорово напугала и самих американцев. Так, генеральный директор BlackRock Ларри Финк в ходе заседания Экономического клуба Нью-Йорка заявил, что политика высоких тарифов вызовет недоверие к Штатам и может привести к сокращению фондовых рынков еще на 20%, пишет Reuters. The Washington Post сообщает, что S&amp;P 500 за неделю потерял 12% стоимости.Однако президент США Дональд Трамп посчитал падение следствием куда более глубинных проблем."Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило. &lt;…&gt; Я считаю, что это проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин. Это системная проблема, и мы собираемся ее решить" — так прокомментировал он обвал фондовых рынков.Тем не менее президент решил отсрочить исполнение плана для более чем 75 стран на 90 дней. Индексы АТР тут же пошли в рост. Так, в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся на отметке 3223,64, прибавив 1,16%, индекс Шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1868,39 (плюс 2,46%), Hang Seng Index — на 20 681,78 (плюс 2,06%), южнокорейский KOSPI — на 2445,06 (плюс 6,6%), австралийский S&amp;P/ASX 200 — на 7709,60 (плюс 4,54%) и японский Nikkei 225 — на 34 609 (плюс 9,13%).Причины и следствияЭкономисты считают, что эффект временный и закончится с возобновлением протекционистских мер. "Переход США к такой политике после многолетней направленности на глобализм неминуемо приведет к замедлению мировой экономики. Создание новых производственных мощностей в Америке и перестройка глобальных логистических цепочек потребуют много времени, так что быстрого восстановления рынков не будет и период низких цен на сырье затянется", — говорит финансовый эксперт Андрей Верников.В этом случае Россия столкнется со снижением притока валютной выручки и дополнительным давлением на курс рубля. Спрос на отечественные долговые бумаги также снизится.Кроме того, разрушение выстроенной десятилетиями логистики производства товаров приведет к повышению инфляции в мире. Справиться с помощью монетарной политики не удастся, так как для поддержки национальных экономик ведущие Центробанки будут вынуждены держать ставки на низком уровне, полагает Верников.Юлия Кузнецова добавляет к списку последствий снижение инвестиционной активности и рост социальной напряженности. Все это — на фоне снижения покупательной способности и роста издержек для малого и среднего бизнеса.В этих условиях закономерно вырастет интерес к наиболее безопасным активам — золоту и недвижимости. "Не потеряют актуальности и акции, но не сырьевых секторов, а тех компаний, которые смогут переложить инфляционные издержки на клиентов. Традиционно в таких ситуациях защитными акциями выступают акции потребительского сектора", — уточняет Верников.Эксперты сходятся во мнении, что, так или иначе, Вашингтону придется лавировать под шквальным огнем критики от зарубежных партнеров и собственного бизнеса. Поэтому период турбулентности в мировой экономике пока сохранится.
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html
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экономика, сша, гонконг, шанхайская фондовая биржа, атр, цены на нефть, дональд трамп, фондовый рынок сша
Экономика, США, Гонконг, Шанхайская фондовая биржа, АТР, Цены на нефть, Дональд Трамп, фондовый рынок США
Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию

Азиатские рынки выросли на фоне решения Трампа об отсрочке тарифов

© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem SancarПортреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на экране компьютера
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem Sancar
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин. Досталось и самим США. Инвесторы опасаются полномасштабного кризиса, а Вашингтон, видимо, поставил исполнение своего плана на паузу. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.

Зона турбулентности

Рынок лихорадит с тех пор, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. Под раздачу попали более 200 государств. Начало текущей недели ознаменовалось крупными потерями по обе стороны Атлантики.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник обрушились на фоне опасений за экономику и торговлю, индексы Китая потеряли 7,3-10,8%, гонконгский Hang Seng продемонстрировал сильнейшее падение с 2008 года.
© AP Photo / Ahn Young-joonТрейдеры на бирже в Сеуле, Южная Корея
Трейдеры на бирже в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трейдеры на бирже в Сеуле, Южная Корея
По итогам торгов в понедельник индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34% — до 3096,58 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 10,79% — до 1777,37 пункта, обновив рекорд мая 1995-го, гонконгский Hang Seng Index — на 13,22%, до 19 828,3 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 5,57% — до 2328,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 4,23%, до 7343,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 7,83%, до 31 136,58 пункта.
Акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprises уменьшился на 13,75%. В том числе акции Lenovo Group в Гонконге обрушились в цене на 28,9%, Alibaba — на 22,1%, JD — на 21,9%, Xiaomi — на 18,2%.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир
9 апреля, 08:00
Dow Jones потерял 4,4%, корпоративный S&P 500 — 4,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — 5,1%. Среди прочих просели Apple (-7,1%), Nvidia (-8,1%) и Tesla (-10,5%). Падение европейских индексов достигало практически шести процентов, больше всего пострадали компании автомобильной и горнодобывающей промышленности, а также сферы здравоохранения.
Несмотря на колебания, отрицательная динамика сохранялась до четверга. Инвесторы, пытаясь минимизировать риск, устроили масштабную распродажу на рынке и перераспределили капитал в защитные активы — золото, доллар США и короткие облигации казначейства, поясняет президент Ассоциации инвестиционных советников фондового рынка Юлия Кузнецова.

Мы ни при чем

Такая реакция здорово напугала и самих американцев. Так, генеральный директор BlackRock Ларри Финк в ходе заседания Экономического клуба Нью-Йорка заявил, что политика высоких тарифов вызовет недоверие к Штатам и может привести к сокращению фондовых рынков еще на 20%, пишет Reuters. The Washington Post сообщает, что S&P 500 за неделю потерял 12% стоимости.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Однако президент США Дональд Трамп посчитал падение следствием куда более глубинных проблем.
"Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило. <…> Я считаю, что это проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин. Это системная проблема, и мы собираемся ее решить" — так прокомментировал он обвал фондовых рынков.
Тем не менее президент решил отсрочить исполнение плана для более чем 75 стран на 90 дней. Индексы АТР тут же пошли в рост. Так, в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся на отметке 3223,64, прибавив 1,16%, индекс Шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1868,39 (плюс 2,46%), Hang Seng Index — на 20 681,78 (плюс 2,06%), южнокорейский KOSPI — на 2445,06 (плюс 6,6%), австралийский S&P/ASX 200 — на 7709,60 (плюс 4,54%) и японский Nikkei 225 — на 34 609 (плюс 9,13%).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Против всех. Трамп совершил вторую ошибку
20 марта, 08:00

Причины и следствия

Экономисты считают, что эффект временный и закончится с возобновлением протекционистских мер. "Переход США к такой политике после многолетней направленности на глобализм неминуемо приведет к замедлению мировой экономики. Создание новых производственных мощностей в Америке и перестройка глобальных логистических цепочек потребуют много времени, так что быстрого восстановления рынков не будет и период низких цен на сырье затянется", — говорит финансовый эксперт Андрей Верников.
В этом случае Россия столкнется со снижением притока валютной выручки и дополнительным давлением на курс рубля. Спрос на отечественные долговые бумаги также снизится.
Кроме того, разрушение выстроенной десятилетиями логистики производства товаров приведет к повышению инфляции в мире. Справиться с помощью монетарной политики не удастся, так как для поддержки национальных экономик ведущие Центробанки будут вынуждены держать ставки на низком уровне, полагает Верников.
© Scott OlsonЖительница Чикаго в супермаркете
Жительница Чикаго в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Scott Olson
Жительница Чикаго в супермаркете
Юлия Кузнецова добавляет к списку последствий снижение инвестиционной активности и рост социальной напряженности. Все это — на фоне снижения покупательной способности и роста издержек для малого и среднего бизнеса.
В этих условиях закономерно вырастет интерес к наиболее безопасным активам — золоту и недвижимости. "Не потеряют актуальности и акции, но не сырьевых секторов, а тех компаний, которые смогут переложить инфляционные издержки на клиентов. Традиционно в таких ситуациях защитными акциями выступают акции потребительского сектора", — уточняет Верников.
Эксперты сходятся во мнении, что, так или иначе, Вашингтону придется лавировать под шквальным огнем критики от зарубежных партнеров и собственного бизнеса. Поэтому период турбулентности в мировой экономике пока сохранится.
 
ЭкономикаСШАГонконгШанхайская фондовая биржаАТРЦены на нефтьДональд Трампфондовый рынок США
 
 
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