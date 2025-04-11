https://ria.ru/20250411/tarify-2010561860.html

Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию

Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию - РИА Новости, 11.04.2025

Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию

Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин. Досталось и самим США. Инвесторы опасаются полномасштабного кризиса, а Вашингтон, видимо,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T13:45:00+03:00

экономика

сша

гонконг

шанхайская фондовая биржа

атр

цены на нефть

дональд трамп

фондовый рынок сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709696_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d628efb59e703ae829c78f4db285564d.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин. Досталось и самим США. Инвесторы опасаются полномасштабного кризиса, а Вашингтон, видимо, поставил исполнение своего плана на паузу. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Зона турбулентностиРынок лихорадит с тех пор, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. Под раздачу попали более 200 государств. Начало текущей недели ознаменовалось крупными потерями по обе стороны Атлантики.Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник обрушились на фоне опасений за экономику и торговлю, индексы Китая потеряли 7,3-10,8%, гонконгский Hang Seng продемонстрировал сильнейшее падение с 2008 года.По итогам торгов в понедельник индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34% — до 3096,58 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 10,79% — до 1777,37 пункта, обновив рекорд мая 1995-го, гонконгский Hang Seng Index — на 13,22%, до 19 828,3 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 5,57% — до 2328,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 4,23%, до 7343,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 7,83%, до 31 136,58 пункта.Акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprises уменьшился на 13,75%. В том числе акции Lenovo Group в Гонконге обрушились в цене на 28,9%, Alibaba — на 22,1%, JD — на 21,9%, Xiaomi — на 18,2%.Dow Jones потерял 4,4%, корпоративный S&P 500 — 4,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — 5,1%. Среди прочих просели Apple (-7,1%), Nvidia (-8,1%) и Tesla (-10,5%). Падение европейских индексов достигало практически шести процентов, больше всего пострадали компании автомобильной и горнодобывающей промышленности, а также сферы здравоохранения.Несмотря на колебания, отрицательная динамика сохранялась до четверга. Инвесторы, пытаясь минимизировать риск, устроили масштабную распродажу на рынке и перераспределили капитал в защитные активы — золото, доллар США и короткие облигации казначейства, поясняет президент Ассоциации инвестиционных советников фондового рынка Юлия Кузнецова.Мы ни при чемТакая реакция здорово напугала и самих американцев. Так, генеральный директор BlackRock Ларри Финк в ходе заседания Экономического клуба Нью-Йорка заявил, что политика высоких тарифов вызовет недоверие к Штатам и может привести к сокращению фондовых рынков еще на 20%, пишет Reuters. The Washington Post сообщает, что S&P 500 за неделю потерял 12% стоимости.Однако президент США Дональд Трамп посчитал падение следствием куда более глубинных проблем."Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило. <…> Я считаю, что это проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин. Это системная проблема, и мы собираемся ее решить" — так прокомментировал он обвал фондовых рынков.Тем не менее президент решил отсрочить исполнение плана для более чем 75 стран на 90 дней. Индексы АТР тут же пошли в рост. Так, в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся на отметке 3223,64, прибавив 1,16%, индекс Шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1868,39 (плюс 2,46%), Hang Seng Index — на 20 681,78 (плюс 2,06%), южнокорейский KOSPI — на 2445,06 (плюс 6,6%), австралийский S&P/ASX 200 — на 7709,60 (плюс 4,54%) и японский Nikkei 225 — на 34 609 (плюс 9,13%).Причины и следствияЭкономисты считают, что эффект временный и закончится с возобновлением протекционистских мер. "Переход США к такой политике после многолетней направленности на глобализм неминуемо приведет к замедлению мировой экономики. Создание новых производственных мощностей в Америке и перестройка глобальных логистических цепочек потребуют много времени, так что быстрого восстановления рынков не будет и период низких цен на сырье затянется", — говорит финансовый эксперт Андрей Верников.В этом случае Россия столкнется со снижением притока валютной выручки и дополнительным давлением на курс рубля. Спрос на отечественные долговые бумаги также снизится.Кроме того, разрушение выстроенной десятилетиями логистики производства товаров приведет к повышению инфляции в мире. Справиться с помощью монетарной политики не удастся, так как для поддержки национальных экономик ведущие Центробанки будут вынуждены держать ставки на низком уровне, полагает Верников.Юлия Кузнецова добавляет к списку последствий снижение инвестиционной активности и рост социальной напряженности. Все это — на фоне снижения покупательной способности и роста издержек для малого и среднего бизнеса.В этих условиях закономерно вырастет интерес к наиболее безопасным активам — золоту и недвижимости. "Не потеряют актуальности и акции, но не сырьевых секторов, а тех компаний, которые смогут переложить инфляционные издержки на клиентов. Традиционно в таких ситуациях защитными акциями выступают акции потребительского сектора", — уточняет Верников.Эксперты сходятся во мнении, что, так или иначе, Вашингтону придется лавировать под шквальным огнем критики от зарубежных партнеров и собственного бизнеса. Поэтому период турбулентности в мировой экономике пока сохранится.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

сша

гонконг

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, гонконг, шанхайская фондовая биржа, атр, цены на нефть, дональд трамп, фондовый рынок сша