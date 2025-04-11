https://ria.ru/20250411/tarelkin-2010824982.html
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом - РИА Новости, 12.04.2025
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом
Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-11T23:59:00+03:00
2025-04-11T23:59:00+03:00
2025-04-12T00:01:00+03:00
россия
евгений тарелкин
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69575/46/695754678_0:105:1728:1077_1920x0_80_0_0_54baf787413d2aad4369b5389668e2c9.jpg
ЕНАКИЕВО, 11 апр – РИА Новости. Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет. "Я, как любой нормальный человек, не терплю, когда обижают кого-то. Здесь действительно беспредел. Когда восемь лет издевательства, причем издевательства над мирными людьми - это действительно терроризм. И терпеть это нельзя и невозможно", – рассказал журналистам Тарелкин. Он убежден, что Донбасс в сложившихся условиях нужно защищать, потому что он всегда был русским. "Для меня Донбасс это Россия. Это дом. Поэтому, естественно, если на на мой дом кто-то посягает, кто-то там обижает, любой нормальный человек, любой воин будет брать и защищать. И я то, что могу, конечно, по своим силам, все делаю всегда", – добавил космонавт.
https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591219.html
https://ria.ru/20250411/kononenko-2010592262.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69575/46/695754678_0:0:1728:1296_1920x0_80_0_0_8e21f095f0793173a432ebab9e30c34c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений тарелкин, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, космос - риа наука
Россия, Евгений Тарелкин, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Космос - РИА Наука
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом
Космонавт Тарелкин назвал действия Киева на протяжении восьми лет терроризмом