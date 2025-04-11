https://ria.ru/20250411/tarelkin-2010824982.html

Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом

Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом - РИА Новости, 12.04.2025

Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом

Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-11T23:59:00+03:00

2025-04-11T23:59:00+03:00

2025-04-12T00:01:00+03:00

россия

евгений тарелкин

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69575/46/695754678_0:105:1728:1077_1920x0_80_0_0_54baf787413d2aad4369b5389668e2c9.jpg

ЕНАКИЕВО, 11 апр – РИА Новости. Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет. "Я, как любой нормальный человек, не терплю, когда обижают кого-то. Здесь действительно беспредел. Когда восемь лет издевательства, причем издевательства над мирными людьми - это действительно терроризм. И терпеть это нельзя и невозможно", – рассказал журналистам Тарелкин. Он убежден, что Донбасс в сложившихся условиях нужно защищать, потому что он всегда был русским. "Для меня Донбасс это Россия. Это дом. Поэтому, естественно, если на на мой дом кто-то посягает, кто-то там обижает, любой нормальный человек, любой воин будет брать и защищать. И я то, что могу, конечно, по своим силам, все делаю всегда", – добавил космонавт.

https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591219.html

https://ria.ru/20250411/kononenko-2010592262.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгений тарелкин, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, космос - риа наука