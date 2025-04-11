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Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:59 11.04.2025 (обновлено: 00:01 12.04.2025)
https://ria.ru/20250411/tarelkin-2010824982.html
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом - РИА Новости, 12.04.2025
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом
Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-11T23:59:00+03:00
2025-04-12T00:01:00+03:00
россия
евгений тарелкин
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
космос - риа наука
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ЕНАКИЕВО, 11 апр – РИА Новости. Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет. "Я, как любой нормальный человек, не терплю, когда обижают кого-то. Здесь действительно беспредел. Когда восемь лет издевательства, причем издевательства над мирными людьми - это действительно терроризм. И терпеть это нельзя и невозможно", – рассказал журналистам Тарелкин. Он убежден, что Донбасс в сложившихся условиях нужно защищать, потому что он всегда был русским. "Для меня Донбасс это Россия. Это дом. Поэтому, естественно, если на на мой дом кто-то посягает, кто-то там обижает, любой нормальный человек, любой воин будет брать и защищать. И я то, что могу, конечно, по своим силам, все делаю всегда", – добавил космонавт.
https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591219.html
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россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
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россия, евгений тарелкин, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, космос - риа наука
Россия, Евгений Тарелкин, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Космос - РИА Наука
Космонавт Тарелкин назвал действия киевского режима терроризмом

Космонавт Тарелкин назвал действия Киева на протяжении восьми лет терроризмом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Тарелкин
Евгений Тарелкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Евгений Тарелкин. Архивное фото
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ЕНАКИЕВО, 11 апр – РИА Новости. Российский космонавт Евгений Тарелкин в ходе визита в ДНР назвал терроризмом действия киевского режима на протяжении восьми лет.
"Я, как любой нормальный человек, не терплю, когда обижают кого-то. Здесь действительно беспредел. Когда восемь лет издевательства, причем издевательства над мирными людьми - это действительно терроризм. И терпеть это нельзя и невозможно", – рассказал журналистам Тарелкин.
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Он убежден, что Донбасс в сложившихся условиях нужно защищать, потому что он всегда был русским.
"Для меня Донбасс это Россия. Это дом. Поэтому, естественно, если на на мой дом кто-то посягает, кто-то там обижает, любой нормальный человек, любой воин будет брать и защищать. И я то, что могу, конечно, по своим силам, все делаю всегда", – добавил космонавт.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ТарелкинДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФКосмос - РИА Наука
 
 
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