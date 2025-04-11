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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
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13:09 11.04.2025 (обновлено: 13:40 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/svo-2010697729.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Подразделения российской группировки "Днепр" за прошедшую неделю в зоне своей ответственности уничтожили более 555 украинских боевиков, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:09:00+03:00
2025-04-11T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" за прошедшую неделю в зоне своей ответственности уничтожили более 555 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 апреля."ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 555 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" за прошедшую неделю в зоне своей ответственности уничтожили более 555 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 апреля.
"ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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