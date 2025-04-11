https://ria.ru/20250411/svetofor-2010643024.html

На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции

На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции - РИА Новости, 11.04.2025

На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки и изъяло 1,7 тонны продовольствия из магазинов торговой сети "Светофор" на Камчатке,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:21:00+03:00

2025-04-11T10:21:00+03:00

2025-04-11T10:21:00+03:00

камчатка

камчатский край

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки и изъяло 1,7 тонны продовольствия из магазинов торговой сети "Светофор" на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства. "Завершена проверка магазинов сети "Светофор". Проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято и арестовано 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции", - говорится в сообщении. В частности, был проведен отбор проб мясной и молочной продукции. В результате лабораторных исследований в сосисках "Балтийские", произведенных ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод", и в "Докторской" колбасе производителя ИП Жженых А.Л. выявлена запрещенная добавка – микробная трансглютаминаза, а в "Швейцарском" сыре производителя ООО "Моловита" - наличие растительных масел и жиров, которыми заменяют животные жиры, что является признаком фальсификации продукции. Выявлена реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 1,7 тысячи банок рыбных и мясных консервов, в отношении этой продукции невозможно установить прослеживаемость и благополучие в ветеринарно-санитарном отношении. Возбуждены административные производства. Продукция подлежит утилизации или уничтожению.

https://ria.ru/20250408/rospotrebnadzor-2010037147.html

https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html

камчатка

камчатский край

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камчатка, камчатский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия