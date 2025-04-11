https://ria.ru/20250411/svetofor-2010643024.html
На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции
На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции - РИА Новости, 11.04.2025
На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки и изъяло 1,7 тонны продовольствия из магазинов торговой сети "Светофор" на Камчатке,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:21:00+03:00
2025-04-11T10:21:00+03:00
2025-04-11T10:21:00+03:00
камчатка
камчатский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909053_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8ebce4c34f07a85e24d370130b557229.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки и изъяло 1,7 тонны продовольствия из магазинов торговой сети "Светофор" на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства. "Завершена проверка магазинов сети "Светофор". Проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято и арестовано 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции", - говорится в сообщении. В частности, был проведен отбор проб мясной и молочной продукции. В результате лабораторных исследований в сосисках "Балтийские", произведенных ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод", и в "Докторской" колбасе производителя ИП Жженых А.Л. выявлена запрещенная добавка – микробная трансглютаминаза, а в "Швейцарском" сыре производителя ООО "Моловита" - наличие растительных масел и жиров, которыми заменяют животные жиры, что является признаком фальсификации продукции. Выявлена реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 1,7 тысячи банок рыбных и мясных консервов, в отношении этой продукции невозможно установить прослеживаемость и благополучие в ветеринарно-санитарном отношении. Возбуждены административные производства. Продукция подлежит утилизации или уничтожению.
https://ria.ru/20250408/rospotrebnadzor-2010037147.html
https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aac9777811e27d7c259b0467d3f87435.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Камчатка, Камчатский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
На Камчатке у "Светофора" изъяли 1,7 тонны некачественной продукции
На Камчатке у "Светофора" изъяли около 1,7 тонны некачественной продукции
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки и изъяло 1,7 тонны продовольствия из магазинов торговой сети "Светофор" на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства.
"Завершена проверка магазинов сети "Светофор". Проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае
. В результате этой работы из оборота изъято и арестовано 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции", - говорится в сообщении.
В частности, был проведен отбор проб мясной и молочной продукции. В результате лабораторных исследований в сосисках "Балтийские", произведенных ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод", и в "Докторской" колбасе производителя ИП Жженых А.Л. выявлена запрещенная добавка – микробная трансглютаминаза, а в "Швейцарском" сыре производителя ООО "Моловита" - наличие растительных масел и жиров, которыми заменяют животные жиры, что является признаком фальсификации продукции.
Выявлена реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 1,7 тысячи банок рыбных и мясных консервов, в отношении этой продукции невозможно установить прослеживаемость и благополучие в ветеринарно-санитарном отношении.
Возбуждены административные производства. Продукция подлежит утилизации или уничтожению.