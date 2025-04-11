https://ria.ru/20250411/sushi-2010627076.html

Повар рассказал, как при Иване Грозном ели "суши" во время Великого поста

Повар рассказал, как при Иване Грозном ели "суши" во время Великого поста - РИА Новости, 11.04.2025

Повар рассказал, как при Иване Грозном ели "суши" во время Великого поста

При Иване Грозном во время Великого поста была практика есть суши — но не японское блюдо, а сушеную или вяленую рыбу, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:41:00+03:00

2025-04-11T08:41:00+03:00

2025-04-11T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. При Иване Грозном во время Великого поста была практика есть суши — но не японское блюдо, а сушеную или вяленую рыбу, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников. "Посмотрим времена Ивана Грозного, XVI век — "Домострой" и отдельную книгу, которая к нему прилагается, — "Книга яств, во весь год в стол подаваемых". Там удивительные для нас вещи — вполне дозволялась рыба. Сказано, что в Великий пост "подвижные к Богу люди" свежую рыбу не едят (кроме праздников Благовещения и Вербного Воскресенья), но едят суши. Но подразумеваются не те суши, которые в японской кухне, а сушеная или вяленая рыба. Это, конечно, не церковное установление, но традиция православной кухни тех лет", — сказал он. Сырников уточнил, что свежую рыбу и в те времена, и сейчас разрешается есть в Благовещение и Вербное Воскресенье, за неделю до Пасхи, — в качестве "праздничного послабления для постящихся". "Например, у писателя Ивана Шмелева есть упоминание благовещенской кулебяки — рыбного пирога из постного теста, который специально готовили к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы", — заключил собеседник агентства.В этом году Великий пост начался 3 марта и закончится 19 апреля, если считать вместе со Страстной неделей. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. Как говорят священники, мирянам во время Великого поста, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного. Рыбу можно в праздник Благовещения (отмечается 7 апреля и почти всегда, за редкими исключениями, приходится на Великий пост) и в Вербное воскресенье (в этом году — 13 апреля). Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, разрешается есть икру.

https://ria.ru/20250411/post-1850387242.html

https://ria.ru/20250303/sovet-2002296498.html

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иерусалим, иван грозный, религиозные праздники, общество