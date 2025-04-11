https://ria.ru/20250411/sudzha-2010823014.html

ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже

ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже

Эвакуированная жительница курской Суджи Людмила рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, как украинские солдаты травили мирных жителей... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:21:00+03:00

2025-04-11T23:21:00+03:00

2025-04-11T23:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 апр – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Людмила рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, как украинские солдаты травили мирных жителей газом, а также обстреливали подвалы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Хинштейн в ходе рабочего визита в курский Дмитриевский район в пятницу посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где пообщался с недавно эвакуированными из Суджанского района мирными жителями. "Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: "Ну все, мы пропали". Все взялись: "Не плачьте, не плачьте". И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате", - рассказала Хинштейну женщина. Также Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в ПВР города Дмитриева живут 27 человек из приграничья. "Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц. Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках", - сообщил врио губернатора региона. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250331/sudzha-2008025326.html

https://ria.ru/20250330/vsu-2008202362.html

суджа

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суджа, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины