ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже
Эвакуированная жительница Суджи рассказала, как ВСУ травили мирных жителей газом
Суджанский район Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 11 апр – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Людмила рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, как украинские солдаты травили мирных жителей газом, а также обстреливали подвалы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Хинштейн в ходе рабочего визита в курский Дмитриевский район в пятницу посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где пообщался с недавно эвакуированными из Суджанского района мирными жителями.
"Волосы дыбом". Что вытворяли ВСУ в Судже
31 марта, 08:00
"Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: "Ну все, мы пропали". Все взялись: "Не плачьте, не плачьте". И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате", - рассказала Хинштейну женщина.
Также Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в ПВР города Дмитриева живут 27 человек из приграничья.
"Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц. Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках", - сообщил врио губернатора региона.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище
30 марта, 06:42