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ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/sudzha-2010823014.html
ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже
ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже
Эвакуированная жительница курской Суджи Людмила рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, как украинские солдаты травили мирных жителей... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T23:21:00+03:00
2025-04-11T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 апр – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Людмила рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, как украинские солдаты травили мирных жителей газом, а также обстреливали подвалы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Хинштейн в ходе рабочего визита в курский Дмитриевский район в пятницу посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где пообщался с недавно эвакуированными из Суджанского района мирными жителями. "Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: "Ну все, мы пропали". Все взялись: "Не плачьте, не плачьте". И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате", - рассказала Хинштейну женщина. Также Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в ПВР города Дмитриева живут 27 человек из приграничья. "Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц. Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках", - сообщил врио губернатора региона. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250331/sudzha-2008025326.html
https://ria.ru/20250330/vsu-2008202362.html
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суджа, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже

Эвакуированная жительница Суджи рассказала, как ВСУ травили мирных жителей газом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСуджанский район Курской области
Суджанский район Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Суджанский район Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 апр – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Людмила рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, как украинские солдаты травили мирных жителей газом, а также обстреливали подвалы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Хинштейн в ходе рабочего визита в курский Дмитриевский район в пятницу посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где пообщался с недавно эвакуированными из Суджанского района мирными жителями.
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"Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: "Ну все, мы пропали". Все взялись: "Не плачьте, не плачьте". И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали-ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате", - рассказала Хинштейну женщина.
Также Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в ПВР города Дмитриева живут 27 человек из приграничья.
"Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц. Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках", - сообщил врио губернатора региона.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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