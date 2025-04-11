https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке - РИА Новости, 11.04.2025

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке

Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил еще на три месяца арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову, ставшему фигурантом дела о... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T20:26:00+03:00

2025-04-11T20:26:00+03:00

2025-04-11T20:26:00+03:00

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил еще на три месяца арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову, ставшему фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ранее суд арестовал Шипилова до 14 апреля. "Арест ему продлен до 13 июля", – уточнил собеседник агентства. По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.

https://ria.ru/20250324/arest-2006983174.html

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия