Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html
Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке
Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке - РИА Новости, 11.04.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке
Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил еще на три месяца арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову, ставшему фигурантом дела о... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T20:26:00+03:00
2025-04-11T20:26:00+03:00
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил еще на три месяца арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову, ставшему фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ранее суд арестовал Шипилова до 14 апреля. "Арест ему продлен до 13 июля", – уточнил собеседник агентства. По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
https://ria.ru/20250324/arest-2006983174.html
https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры Шипилову по делу о взятке до 13 июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил еще на три месяца арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову, ставшему фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ранее суд арестовал Шипилова до 14 апреля.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга отправили под домашний арест
24 марта, 15:40
"Арест ему продлен до 13 июля", – уточнил собеседник агентства.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве.
"Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении.
Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Задержание главы Видяево в Мурманской области за получение взятки в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке
3 апреля, 16:38
 
ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала