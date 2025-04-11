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Суд обязал российскую Zara доплатить в бюджет таможенные пошлины - РИА Новости, 11.04.2025
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06:41 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/sud-2010617152.html
Суд обязал российскую Zara доплатить в бюджет таможенные пошлины
Суд обязал российскую Zara доплатить в бюджет таможенные пошлины - РИА Новости, 11.04.2025
Суд обязал российскую Zara доплатить в бюджет таможенные пошлины
Арбитражный суд Воронежской области оставил в силе несколько решений Воронежской таможни, которыми АО "Новая мода" (ранее – АО "Зара СНГ") обязали доплатить в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:41:00+03:00
2025-04-11T06:41:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Воронежской области оставил в силе несколько решений Воронежской таможни, которыми АО "Новая мода" (ранее – АО "Зара СНГ") обязали доплатить в бюджет около 79 миллионов рублей доначисленных таможенных пошлин и налогов, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Таможня в 2023 году провела камеральную проверку достоверности сведений, указанных в нескольких десятках деклараций на ввоз товаров, поданных российской "дочкой" Zara в апреле-июне 2020 года, и пришла к выводу, что импортер занижал таможенную стоимость товаров, от которой исчисляется размер пошлины. В частности, таможня установила, что в эту стоимость включались лицензионные платежи в адрес нидерландской ITX Merken за использование товарного знака – 1,5% от закупочной стоимости товаров, но не включался НДС на эти платежи. Кроме того, не включалось вознаграждение за право пользования коммерческим обозначением, ноу-хау, веб-сайтом и программным обеспечением – более 103 миллионов рублей в месяц (с НДС). По мнению АО "Новая мода", оспорившего в суде выводы таможни, это вознаграждение и не должно включаться в таможенную стоимость, так как "данные продукты вспомогательного назначения обладают признаками универсальности, а их использование при продаже товаров только одной торговой марки не может свидетельствовать о невозможности их использования при реализации иных товаров". Суд, однако, вслед за таможней пришел к выводу, что товары в адрес "Зары СНГ", входившей в испанскую группу Inditex, поставлялись на условиях эксклюзивности, продажа товаров других брендов не допускалась. При этом российская Zara была обязана выполнять разработанную ITX Merken "формулу продаж", которая "охватывает лицензию на отличительные знаки, ноу-хау и техническую помощь, связанные с работой магазинов и портала онлайн-покупок, что включает в себя дизайн и оформление торговых точек". Таким образом, отметил суд, расходы "Зара СНГ" за использование комплекса прав, полученных от ITX Merken, "должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной за ввозимый товар". Кроме того, в таможенную стоимость должны быть добавлены дивиденды, выплаченные поставщику товаров Inditex S.A., которому в 2020 году принадлежало 10% российской Zara, согласился с таможней суд. В материалах дела говорится, что сумма выручки АО "Зара СНГ" за 2020 год от продажи одежды превысила 34,1 миллиарда рублей (86% общей выручки). На дивиденды было направлено 100% чистой прибыли, акционеры получили более 2,1 миллиарда рублей. Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. В марте 2022 года группа решила приостановить работу в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода") компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В апреле 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull &amp; Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html
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экономика, россия, zara, снг, inditex
Экономика, Россия, Zara, СНГ, Inditex
Суд обязал российскую Zara доплатить в бюджет таможенные пошлины

Суд обязал Zara доплатить в бюджет 79 миллионов рублей таможенных пошлин

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Воронежской области оставил в силе несколько решений Воронежской таможни, которыми АО "Новая мода" (ранее – АО "Зара СНГ") обязали доплатить в бюджет около 79 миллионов рублей доначисленных таможенных пошлин и налогов, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Таможня в 2023 году провела камеральную проверку достоверности сведений, указанных в нескольких десятках деклараций на ввоз товаров, поданных российской "дочкой" Zara в апреле-июне 2020 года, и пришла к выводу, что импортер занижал таможенную стоимость товаров, от которой исчисляется размер пошлины.
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В частности, таможня установила, что в эту стоимость включались лицензионные платежи в адрес нидерландской ITX Merken за использование товарного знака – 1,5% от закупочной стоимости товаров, но не включался НДС на эти платежи. Кроме того, не включалось вознаграждение за право пользования коммерческим обозначением, ноу-хау, веб-сайтом и программным обеспечением – более 103 миллионов рублей в месяц (с НДС).
По мнению АО "Новая мода", оспорившего в суде выводы таможни, это вознаграждение и не должно включаться в таможенную стоимость, так как "данные продукты вспомогательного назначения обладают признаками универсальности, а их использование при продаже товаров только одной торговой марки не может свидетельствовать о невозможности их использования при реализации иных товаров".
Суд, однако, вслед за таможней пришел к выводу, что товары в адрес "Зары СНГ", входившей в испанскую группу Inditex, поставлялись на условиях эксклюзивности, продажа товаров других брендов не допускалась. При этом российская Zara была обязана выполнять разработанную ITX Merken "формулу продаж", которая "охватывает лицензию на отличительные знаки, ноу-хау и техническую помощь, связанные с работой магазинов и портала онлайн-покупок, что включает в себя дизайн и оформление торговых точек".
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Таким образом, отметил суд, расходы "Зара СНГ" за использование комплекса прав, полученных от ITX Merken, "должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной за ввозимый товар". Кроме того, в таможенную стоимость должны быть добавлены дивиденды, выплаченные поставщику товаров Inditex S.A., которому в 2020 году принадлежало 10% российской Zara, согласился с таможней суд.
В материалах дела говорится, что сумма выручки АО "Зара СНГ" за 2020 год от продажи одежды превысила 34,1 миллиарда рублей (86% общей выручки). На дивиденды было направлено 100% чистой прибыли, акционеры получили более 2,1 миллиарда рублей.
Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. В марте 2022 года группа решила приостановить работу в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода") компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В апреле 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
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