Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину
Верховный суд США обязал правительство вернуть высланного в Сальвадор мужчину
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Верховный суд США потребовал от правительства "способствовать" возвращению высланного в Сальвадор в качестве нелегала мужчины, сообщает телеканал NBC News.
Как говорится в сообщении телеканала, решение высшей судебной инстанции не означает немедленных попыток вернуть Килмара Абрего Гарсиа. В тексте решения, на которое ссылается телеканал, от администрации суд требует "быть готовой к тому, чтобы сообщить, какие шаги были предприняты и какие могут последовать". Суд указал, что американские власти должны "способствовать" возвращению Гарсиа, говорится в сообщении.
Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ.
У мужчины пятилетний ребенок-аутист - гражданин США, жена - гражданка США, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Адвокаты Гарсиа требовали от суда обеспечить правительственный запрос к Сальвадору о возвращении клиента. Белый дом в ответ на вопросы журналистов настаивал, что Гарсиа член и лидер латиноамериканской банды MS-13.
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