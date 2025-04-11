https://ria.ru/20250411/sud-2010603771.html

Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину

Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину - РИА Новости, 11.04.2025

Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину

Верховный суд США потребовал от правительства "способствовать" возвращению высланного в Сальвадор в качестве нелегала мужчины, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:19:00+03:00

2025-04-11T03:19:00+03:00

2025-04-11T03:19:00+03:00

в мире

сша

сальвадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149732/21/1497322106_44:0:993:534_1920x0_80_0_0_f95fae956dad782bb13bea5156520c24.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Верховный суд США потребовал от правительства "способствовать" возвращению высланного в Сальвадор в качестве нелегала мужчины, сообщает телеканал NBC News. Как говорится в сообщении телеканала, решение высшей судебной инстанции не означает немедленных попыток вернуть Килмара Абрего Гарсиа. В тексте решения, на которое ссылается телеканал, от администрации суд требует "быть готовой к тому, чтобы сообщить, какие шаги были предприняты и какие могут последовать". Суд указал, что американские власти должны "способствовать" возвращению Гарсиа, говорится в сообщении. Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ. У мужчины пятилетний ребенок-аутист - гражданин США, жена - гражданка США, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Адвокаты Гарсиа требовали от суда обеспечить правительственный запрос к Сальвадору о возвращении клиента. Белый дом в ответ на вопросы журналистов настаивал, что Гарсиа член и лидер латиноамериканской банды MS-13.

https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html

https://ria.ru/20250204/salvador-1997220757.html

сша

сальвадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сальвадор