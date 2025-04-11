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Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину - РИА Новости, 11.04.2025
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03:19 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/sud-2010603771.html
Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину
Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину - РИА Новости, 11.04.2025
Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину
Верховный суд США потребовал от правительства "способствовать" возвращению высланного в Сальвадор в качестве нелегала мужчины, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:19:00+03:00
2025-04-11T03:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Верховный суд США потребовал от правительства "способствовать" возвращению высланного в Сальвадор в качестве нелегала мужчины, сообщает телеканал NBC News. Как говорится в сообщении телеканала, решение высшей судебной инстанции не означает немедленных попыток вернуть Килмара Абрего Гарсиа. В тексте решения, на которое ссылается телеканал, от администрации суд требует "быть готовой к тому, чтобы сообщить, какие шаги были предприняты и какие могут последовать". Суд указал, что американские власти должны "способствовать" возвращению Гарсиа, говорится в сообщении. Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ. У мужчины пятилетний ребенок-аутист - гражданин США, жена - гражданка США, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Адвокаты Гарсиа требовали от суда обеспечить правительственный запрос к Сальвадору о возвращении клиента. Белый дом в ответ на вопросы журналистов настаивал, что Гарсиа член и лидер латиноамериканской банды MS-13.
https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html
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в мире, сша, сальвадор
В мире, США, Сальвадор
Верховный суд США вступился за высланного в Сальвадор мужчину

Верховный суд США обязал правительство вернуть высланного в Сальвадор мужчину

CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США Верховный суд США
Верховный суд США - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США
Верховный суд США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Верховный суд США потребовал от правительства "способствовать" возвращению высланного в Сальвадор в качестве нелегала мужчины, сообщает телеканал NBC News.
Как говорится в сообщении телеканала, решение высшей судебной инстанции не означает немедленных попыток вернуть Килмара Абрего Гарсиа. В тексте решения, на которое ссылается телеканал, от администрации суд требует "быть готовой к тому, чтобы сообщить, какие шаги были предприняты и какие могут последовать". Суд указал, что американские власти должны "способствовать" возвращению Гарсиа, говорится в сообщении.
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Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ.
У мужчины пятилетний ребенок-аутист - гражданин США, жена - гражданка США, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Адвокаты Гарсиа требовали от суда обеспечить правительственный запрос к Сальвадору о возвращении клиента. Белый дом в ответ на вопросы журналистов настаивал, что Гарсиа член и лидер латиноамериканской банды MS-13.
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