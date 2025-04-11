https://ria.ru/20250411/subbota-2010760225.html

Великая суббота по православному календарю

Великая суббота Страстной седмицы 2025: традиции и запреты

Великая суббота по православному календарю

Великая Суббота — последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств — Пасхи. Для верующих это особое время, когда поминают распятого... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:58:00+03:00

2025-04-11T15:58:00+03:00

2025-04-11T15:58:00+03:00

религия

пасха

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844446297_0:368:2988:2048_1920x0_80_0_0_508a1e8f6c9a8bddc316f83916f61e12.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великая Суббота — последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств — Пасхи. Для верующих это особое время, когда поминают распятого Иисуса. История и традиции праздника, какого числа Великая суббота в 2025 — в материале РИА Новости. Великая суббота в 2025Великая суббота — это последний день перед Воскресением Христовым. Ею завершается Страстная седмица — наиважнейший период в церковном календаре, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя и его крестные страдания.В 2025-м Пасха приходится на 20 апреля. Соответственно, Великую субботу верующие встретят на день раньше — 19 апреля. Вместе с католиками. В 2025-м главное христианское торжество обе церкви — православная и католическая — отметят в один день. К слову, в следующий раз такое случится в 2028-м.История праздникаСтрастная суббота посвящена воспоминанию о том, как Христос после распятия сошел во ад. Именно поэтому Великая суббота — время тишины и покоя. А церковная служба в этот день посвящена погребению Иисуса. Согласно преданию, наутро после распятия к прокуратору Иудеи Понтию Пилату пришли иудейские первосвященники и попросили приставить стражу к входу в пещеру, где был погребен Спаситель. Ведь, считали они, тело могут похитить его ученики, чтобы инсценировать Воскресение.Прокуратор не стал возражать: к камню, закрывающему склеп, приставили стражу, а на сам валун положили печать. Позднее именно это послужило доказательством Воскресения Христа — вход в пещеру был опечатан, стража поблизости никого не видела, но тело чудесными образом пропало. Именно в Великую субботу Иисус спустился в ад, возвестив тем самым победу жизни над смертью. Из преисподней Христос вывел Адама, Еву и всех ветхозаветных праведников. На этом мучения Спасителя за грехи человечества заканчиваются, и наступает Пасха.ТрадицииСлужба Великой субботы начинается ночью в пятницу. В это время церковь вспоминает погребение Христа и его пребывание во Гробе, а также сошествие его в ад. Все эти мотивы отражены в текстах, звучащих во время богослужения. Кроме того, в этот день в храмах совершается литургия Василия Великого. Начинается она Вечерней, затем перед Плащаницей, символизирующей ткань, в которую было завернуто тело Христа, читаются 15 паремий — отрывков из Евангелия. Один из главных церковных обычаев Великой субботы — крестить оглашенных. Так в христианстве называют тех, кто только готовится креститься. В Великую субботу над ними наконец совершается таинство. Корни этой традиции восходят к первым векам христианства. Во время пения гимнов о Воскресении Христовом, священники переоблачаются в светлые одежды — для встречи Пасхи. В двенадцатом часу ночи совершается полунощница. По ее завершении духовенство переносит Плащаницу в алтарь, где она пролежит 40 дней — до праздника Вознесения Господня. Наконец, наступает кульминационный момент — все ждут, когда им возвестят "Христос воскресе". Условным знаком о начале пасхальной радости является крестный ход — шествие верующих навстречу воскресшему Христу.Сохранилось и немало народных традиций, связанных с Великой субботой. Например, в этот день хозяйки обычно красят яйца и пекут пасхальные куличи. Хотя по правилам Великую субботу стоит посвятить молитве. Еще одна традиция Великой субботы — непременно помириться со всеми, с кем был в ссоре: простить обиды и попросить прощения самому. Пост в Великую субботуВеликая суббота — последний день долгого Великого поста. Уставом рекомендуется до вечера этого дня воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы и алкоголя.Чего нельзя делать в Великую субботуНо для христиан все не ограничивается простой диетой. Помимо этого, им следует помнить о духовном воздержании: держать в смирении не только плоть, но и дух. Главное — научиться контролировать свои чувства и эмоции. Особенно это важно сделать в канун Воскресения Христова. ПриметыНа Руси издревле бытовали всевозможные приметы, связанные с Великой субботой. Например, какая погода стоит в этот день, такое и лето будет.Сыграть свадьбу в Страстную субботу, вопреки церковному уставу, — к проблемам в браке и скорому разводу.Считалось, кто смеется в Страстную субботу — весь год будет плакать.

https://ria.ru/20250408/fomino_voskresene-1866594514.html

https://ria.ru/20250408/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20250404/voznesenie-1792478145.html

https://ria.ru/20250327/iyun-1866431710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

пасха, религия