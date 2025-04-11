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Великая суббота Страстной седмицы 2025: традиции и запреты
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Религия
 
15:58 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/subbota-2010760225.html
Великая суббота по православному календарю
Великая суббота Страстной седмицы 2025: традиции и запреты
Великая суббота по православному календарю
Великая Суббота — последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств — Пасхи. Для верующих это особое время, когда поминают распятого... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:58:00+03:00
2025-04-11T15:58:00+03:00
религия
пасха
религия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великая Суббота — последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств — Пасхи. Для верующих это особое время, когда поминают распятого Иисуса. История и традиции праздника, какого числа Великая суббота в 2025 — в материале РИА Новости. Великая суббота в 2025Великая суббота — это последний день перед Воскресением Христовым. Ею завершается Страстная седмица — наиважнейший период в церковном календаре, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя и его крестные страдания.В 2025-м Пасха приходится на 20 апреля. Соответственно, Великую субботу верующие встретят на день раньше — 19 апреля. Вместе с католиками. В 2025-м главное христианское торжество обе церкви — православная и католическая — отметят в один день. К слову, в следующий раз такое случится в 2028-м.История праздникаСтрастная суббота посвящена воспоминанию о том, как Христос после распятия сошел во ад. Именно поэтому Великая суббота — время тишины и покоя. А церковная служба в этот день посвящена погребению Иисуса. Согласно преданию, наутро после распятия к прокуратору Иудеи Понтию Пилату пришли иудейские первосвященники и попросили приставить стражу к входу в пещеру, где был погребен Спаситель. Ведь, считали они, тело могут похитить его ученики, чтобы инсценировать Воскресение.Прокуратор не стал возражать: к камню, закрывающему склеп, приставили стражу, а на сам валун положили печать. Позднее именно это послужило доказательством Воскресения Христа — вход в пещеру был опечатан, стража поблизости никого не видела, но тело чудесными образом пропало. Именно в Великую субботу Иисус спустился в ад, возвестив тем самым победу жизни над смертью. Из преисподней Христос вывел Адама, Еву и всех ветхозаветных праведников. На этом мучения Спасителя за грехи человечества заканчиваются, и наступает Пасха.ТрадицииСлужба Великой субботы начинается ночью в пятницу. В это время церковь вспоминает погребение Христа и его пребывание во Гробе, а также сошествие его в ад. Все эти мотивы отражены в текстах, звучащих во время богослужения. Кроме того, в этот день в храмах совершается литургия Василия Великого. Начинается она Вечерней, затем перед Плащаницей, символизирующей ткань, в которую было завернуто тело Христа, читаются 15 паремий — отрывков из Евангелия. Один из главных церковных обычаев Великой субботы — крестить оглашенных. Так в христианстве называют тех, кто только готовится креститься. В Великую субботу над ними наконец совершается таинство. Корни этой традиции восходят к первым векам христианства. Во время пения гимнов о Воскресении Христовом, священники переоблачаются в светлые одежды — для встречи Пасхи. В двенадцатом часу ночи совершается полунощница. По ее завершении духовенство переносит Плащаницу в алтарь, где она пролежит 40 дней — до праздника Вознесения Господня. Наконец, наступает кульминационный момент — все ждут, когда им возвестят "Христос воскресе". Условным знаком о начале пасхальной радости является крестный ход — шествие верующих навстречу воскресшему Христу.Сохранилось и немало народных традиций, связанных с Великой субботой. Например, в этот день хозяйки обычно красят яйца и пекут пасхальные куличи. Хотя по правилам Великую субботу стоит посвятить молитве. Еще одна традиция Великой субботы — непременно помириться со всеми, с кем был в ссоре: простить обиды и попросить прощения самому. Пост в Великую субботуВеликая суббота — последний день долгого Великого поста. Уставом рекомендуется до вечера этого дня воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы и алкоголя.Чего нельзя делать в Великую субботуНо для христиан все не ограничивается простой диетой. Помимо этого, им следует помнить о духовном воздержании: держать в смирении не только плоть, но и дух. Главное — научиться контролировать свои чувства и эмоции. Особенно это важно сделать в канун Воскресения Христова. ПриметыНа Руси издревле бытовали всевозможные приметы, связанные с Великой субботой. Например, какая погода стоит в этот день, такое и лето будет.Сыграть свадьбу в Страстную субботу, вопреки церковному уставу, — к проблемам в браке и скорому разводу.Считалось, кто смеется в Страстную субботу — весь год будет плакать.
https://ria.ru/20250408/fomino_voskresene-1866594514.html
https://ria.ru/20250408/radonitsa-1783208749.html
https://ria.ru/20250404/voznesenie-1792478145.html
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пасха, религия
Религия, Пасха, Религия
Великая суббота по православному календарю

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПодсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великая Суббота — последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств — Пасхи. Для верующих это особое время, когда поминают распятого Иисуса. История и традиции праздника, какого числа Великая суббота в 2025 — в материале РИА Новости.

Великая суббота в 2025

Великая суббота — это последний день перед Воскресением Христовым. Ею завершается Страстная седмица — наиважнейший период в церковном календаре, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя и его крестные страдания.
В 2025-м Пасха приходится на 20 апреля. Соответственно, Великую субботу верующие встретят на день раньше — 19 апреля. Вместе с католиками. В 2025-м главное христианское торжество обе церкви — православная и католическая — отметят в один день. К слову, в следующий раз такое случится в 2028-м.
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История праздника

Страстная суббота посвящена воспоминанию о том, как Христос после распятия сошел во ад. Именно поэтому Великая суббота — время тишины и покоя. А церковная служба в этот день посвящена погребению Иисуса.
Согласно преданию, наутро после распятия к прокуратору Иудеи Понтию Пилату пришли иудейские первосвященники и попросили приставить стражу к входу в пещеру, где был погребен Спаситель. Ведь, считали они, тело могут похитить его ученики, чтобы инсценировать Воскресение.
Прокуратор не стал возражать: к камню, закрывающему склеп, приставили стражу, а на сам валун положили печать. Позднее именно это послужило доказательством Воскресения Христа — вход в пещеру был опечатан, стража поблизости никого не видела, но тело чудесными образом пропало.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Именно в Великую субботу Иисус спустился в ад, возвестив тем самым победу жизни над смертью. Из преисподней Христос вывел Адама, Еву и всех ветхозаветных праведников. На этом мучения Спасителя за грехи человечества заканчиваются, и наступает Пасха.

Традиции

Служба Великой субботы начинается ночью в пятницу. В это время церковь вспоминает погребение Христа и его пребывание во Гробе, а также сошествие его в ад. Все эти мотивы отражены в текстах, звучащих во время богослужения.
Кроме того, в этот день в храмах совершается литургия Василия Великого. Начинается она Вечерней, затем перед Плащаницей, символизирующей ткань, в которую было завернуто тело Христа, читаются 15 паремий — отрывков из Евангелия.
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Один из главных церковных обычаев Великой субботы — крестить оглашенных. Так в христианстве называют тех, кто только готовится креститься. В Великую субботу над ними наконец совершается таинство. Корни этой традиции восходят к первым векам христианства.
Во время пения гимнов о Воскресении Христовом, священники переоблачаются в светлые одежды — для встречи Пасхи. В двенадцатом часу ночи совершается полунощница. По ее завершении духовенство переносит Плащаницу в алтарь, где она пролежит 40 дней — до праздника Вознесения Господня.
Наконец, наступает кульминационный момент — все ждут, когда им возвестят "Христос воскресе". Условным знаком о начале пасхальной радости является крестный ход — шествие верующих навстречу воскресшему Христу.
Сохранилось и немало народных традиций, связанных с Великой субботой. Например, в этот день хозяйки обычно красят яйца и пекут пасхальные куличи. Хотя по правилам Великую субботу стоит посвятить молитве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове
Еще одна традиция Великой субботы — непременно помириться со всеми, с кем был в ссоре: простить обиды и попросить прощения самому.

Пост в Великую субботу

Великая суббота — последний день долгого Великого поста. Уставом рекомендуется до вечера этого дня воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы и алкоголя.

Чего нельзя делать в Великую субботу

Но для христиан все не ограничивается простой диетой. Помимо этого, им следует помнить о духовном воздержании: держать в смирении не только плоть, но и дух.
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Главное — научиться контролировать свои чувства и эмоции. Особенно это важно сделать в канун Воскресения Христова.

Приметы

На Руси издревле бытовали всевозможные приметы, связанные с Великой субботой.
Например, какая погода стоит в этот день, такое и лето будет.
Сыграть свадьбу в Страстную субботу, вопреки церковному уставу, — к проблемам в браке и скорому разводу.
Считалось, кто смеется в Страстную субботу — весь год будет плакать.
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