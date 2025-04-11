https://ria.ru/20250411/stepanov-2010754952.html

Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало?

Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало? - РИА Новости, 11.04.2025

Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало?

Россиянки влюбились в него после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по мотивам цикла книг братьев Стругацких. Но после роли в этой... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:17:00+03:00

2025-04-11T16:17:00+03:00

2025-04-11T16:17:00+03:00

шоубиз

федор бондарчук

игорь золотовицкий

театральный институт имени бориса щукина

вгик

василий степанов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россиянки влюбились в него после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по мотивам цикла книг братьев Стругацких. Но после роли в этой ленте актер Василий Степанов внезапно исчез с экранов. Что на самом деле случилось с актером, которому прочили стать секс-символом российского кинематографа?Невероятный успехВасилия Степанов родился в обычной семье. Его отец родом из деревни, раньше работал в органах, мама актера бывшая учительница, теперь она продавец-кассир.О себе артист говорил как о трудном подростке, задире. Какое-то время молодой человек не мог определиться с выбором будущей профессии. Сначала он окончил техникум физической культуры и спорта, получив специальность преподавателя. Потом решил поступить в юридический институт, параллельно подрабатывал барменом.Свой творческий путь он начал в 2005 году, снявшись в рекламе телеканала MTV. После этого друзья Степанова посоветовали ему поступить в театральное училище и стать актером. Молодой человек прислушался к совету и не прогадал.Сначала Василий решил попробовать свои силы, посещая курсы актёрского мастерства при ВГИК. После этого он поступал в Школу-студию МХАТ, но ректор Игорь Золотовицкий был категорически против его съёмок в кино.В конечном счете юноша поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс актера Родиона Овчинникова. Однако из-за съемок Василию пришлось взять академический отпуск, поэтому он окончил институт лишь в 2011 году на курсе актера и театрального педагога Владимира Поглазова.Свой счастливый билет Степанов вытянул, когда познакомился с российский продюсером Павлом Каплевичем, занимавшимся кастингом "Обитаемого острова". Федор Бондарчук высоко оценил внешность Степанова и утвердил его на роль Максима Каммерера в фильме "Обитаемый остров".Василий Степанов сделал первое мелирование специально для съемок в фильме "Обитаемый остров". Также молодого человека переозвучивал актер Максим Матвеев, так как Василий картавил.Роль в фильме принесла Василию славу, успех, признание публики и коллег. На мужчину посыпались предложения о съемках в фильмах, сериалах и в рекламе. Однако после триумфа в "Обитаемом острове" мужчина снялся лишь в нескольких фильмах и телепрограммах. Почему Степанов не использовал возможности, которые ему выпали?Куда пропал главный красавец русского кино?К сожалению, судьба у молодого человека далеко не завидная. После успеха в роли Максима Каммерера, Степанов впал в депрессию. Ему предлагали главные роли, но парню тяжело давалась слава. Излишнее внимание к его персоне сделало актера замкнутым и нелюдимым.По словам артистки Дарьи Егоровой, которая тогда состояла в отношениях со Степановым, у мужчины появились признаки депрессии. Он был равнодушен ко всему. Потом предложений по работе становилось все меньше и меньше. Егорова всячески пыталась помочь возлюбленному, но в итоге сдалась и ушла от него.Мужчина вел отшельнический образ жизни, пока СМИ не заговорили вновь о нем в 2017 году по жуткому поводу. Степанов выпал из окна многоэтажного дома и получил серьезные травмы, сломав руку и ногу. Многие предположили, что Василий хотел так свести счеты с жизнью. Однако сам артист и его семья опровергли все слухи и домыслы. По их словам, Степанов попытался достать кошку, сбежавшую из квартиры. После чего артист поскользнулся и упал с козырька. Василий Степанов получил после падения серьезную травму позвоночника. Боли мучают артиста до сих пор.На этом трудности не закончились. В 2019 году Степанову поставили страшный диагноз — параноидальная шизофрения. Возможно, первые признаки болезни проявились, когда артист жил гражданским браком с Егоровой. Дарья рассказывала, как Василий вскакивал по ночам, колотил двери, лицо его искажала ярость. С ним происходили жуткие вещи.До сих пор неизвестно, что стало причиной возникновения такой болезни. Говорили, что трагедия Степанова приключилась с ним на фоне очень сильного стресса."Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к контакту", — рассказал "Дни.ру" основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов.Не исключено, что подобное могло сильно травмировать хрупкую психику актера.Жизнь на 20 тысяч в месяц и "похмельный набор"Сейчас артист живет вместе с мамой. Получив звание инвалида первой группы, ему платят 20 тысяч рублей в месяц. Это весь доход бывшего артиста, еще помогает мамина пенсия.Какое то время артист мыл троллейбусы, чтобы хоть как то заработать. Возможности вернуться назад в профессию у него нет. Василий объяснил, что это не от него зависит, намекая на отсутствие работы для него в кино.Сейчас актера не узнать. Журналисты Mash сняли его на видео с пакетом "похмельного набора". Про Степанова давно говорят, что он запивал свою депрессию, а позже и вовсе спился от горя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федор бондарчук, игорь золотовицкий, театральный институт имени бориса щукина, вгик, василий степанов