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Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало? - РИА Новости, 11.04.2025
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Шоубиз
 
16:17 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/stepanov-2010754952.html
Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало?
Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало? - РИА Новости, 11.04.2025
Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало?
Россиянки влюбились в него после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по мотивам цикла книг братьев Стругацких. Но после роли в этой... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:17:00+03:00
2025-04-11T16:17:00+03:00
шоубиз
федор бондарчук
игорь золотовицкий
театральный институт имени бориса щукина
вгик
василий степанов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россиянки влюбились в него после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по мотивам цикла книг братьев Стругацких. Но после роли в этой ленте актер Василий Степанов внезапно исчез с экранов. Что на самом деле случилось с актером, которому прочили стать секс-символом российского кинематографа?Невероятный успехВасилия Степанов родился в обычной семье. Его отец родом из деревни, раньше работал в органах, мама актера бывшая учительница, теперь она продавец-кассир.О себе артист говорил как о трудном подростке, задире. Какое-то время молодой человек не мог определиться с выбором будущей профессии. Сначала он окончил техникум физической культуры и спорта, получив специальность преподавателя. Потом решил поступить в юридический институт, параллельно подрабатывал барменом.Свой творческий путь он начал в 2005 году, снявшись в рекламе телеканала MTV. После этого друзья Степанова посоветовали ему поступить в театральное училище и стать актером. Молодой человек прислушался к совету и не прогадал.Сначала Василий решил попробовать свои силы, посещая курсы актёрского мастерства при ВГИК. После этого он поступал в Школу-студию МХАТ, но ректор Игорь Золотовицкий был категорически против его съёмок в кино.В конечном счете юноша поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс актера Родиона Овчинникова. Однако из-за съемок Василию пришлось взять академический отпуск, поэтому он окончил институт лишь в 2011 году на курсе актера и театрального педагога Владимира Поглазова.Свой счастливый билет Степанов вытянул, когда познакомился с российский продюсером Павлом Каплевичем, занимавшимся кастингом "Обитаемого острова". Федор Бондарчук высоко оценил внешность Степанова и утвердил его на роль Максима Каммерера в фильме "Обитаемый остров".Василий Степанов сделал первое мелирование специально для съемок в фильме "Обитаемый остров". Также молодого человека переозвучивал актер Максим Матвеев, так как Василий картавил.Роль в фильме принесла Василию славу, успех, признание публики и коллег. На мужчину посыпались предложения о съемках в фильмах, сериалах и в рекламе. Однако после триумфа в "Обитаемом острове" мужчина снялся лишь в нескольких фильмах и телепрограммах. Почему Степанов не использовал возможности, которые ему выпали?Куда пропал главный красавец русского кино?К сожалению, судьба у молодого человека далеко не завидная. После успеха в роли Максима Каммерера, Степанов впал в депрессию. Ему предлагали главные роли, но парню тяжело давалась слава. Излишнее внимание к его персоне сделало актера замкнутым и нелюдимым.По словам артистки Дарьи Егоровой, которая тогда состояла в отношениях со Степановым, у мужчины появились признаки депрессии. Он был равнодушен ко всему. Потом предложений по работе становилось все меньше и меньше. Егорова всячески пыталась помочь возлюбленному, но в итоге сдалась и ушла от него.Мужчина вел отшельнический образ жизни, пока СМИ не заговорили вновь о нем в 2017 году по жуткому поводу. Степанов выпал из окна многоэтажного дома и получил серьезные травмы, сломав руку и ногу. Многие предположили, что Василий хотел так свести счеты с жизнью. Однако сам артист и его семья опровергли все слухи и домыслы. По их словам, Степанов попытался достать кошку, сбежавшую из квартиры. После чего артист поскользнулся и упал с козырька. Василий Степанов получил после падения серьезную травму позвоночника. Боли мучают артиста до сих пор.На этом трудности не закончились. В 2019 году Степанову поставили страшный диагноз — параноидальная шизофрения. Возможно, первые признаки болезни проявились, когда артист жил гражданским браком с Егоровой. Дарья рассказывала, как Василий вскакивал по ночам, колотил двери, лицо его искажала ярость. С ним происходили жуткие вещи.До сих пор неизвестно, что стало причиной возникновения такой болезни. Говорили, что трагедия Степанова приключилась с ним на фоне очень сильного стресса."Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к контакту", — рассказал "Дни.ру" основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов.Не исключено, что подобное могло сильно травмировать хрупкую психику актера.Жизнь на 20 тысяч в месяц и "похмельный набор"Сейчас артист живет вместе с мамой. Получив звание инвалида первой группы, ему платят 20 тысяч рублей в месяц. Это весь доход бывшего артиста, еще помогает мамина пенсия.Какое то время артист мыл троллейбусы, чтобы хоть как то заработать. Возможности вернуться назад в профессию у него нет. Василий объяснил, что это не от него зависит, намекая на отсутствие работы для него в кино.Сейчас актера не узнать. Журналисты Mash сняли его на видео с пакетом "похмельного набора". Про Степанова давно говорят, что он запивал свою депрессию, а позже и вовсе спился от горя.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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федор бондарчук, игорь золотовицкий, театральный институт имени бориса щукина, вгик, василий степанов
Шоубиз, Федор Бондарчук, Игорь Золотовицкий, Театральный институт имени Бориса Щукина, ВГИК, Василий Степанов

Самый красивый актер из "Обитаемого острова": что с ним стало?

© РИА Новости / предоставлены компанией "Киномакс" | Перейти в медиабанкВасилий Степанов (Максим) и Юлия Снигирь (Рада) в сцене из фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров"
Василий Степанов (Максим) и Юлия Снигирь (Рада) в сцене из фильма Федора Бондарчука Обитаемый остров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / предоставлены компанией "Киномакс"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россиянки влюбились в него после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по мотивам цикла книг братьев Стругацких. Но после роли в этой ленте актер Василий Степанов внезапно исчез с экранов. Что на самом деле случилось с актером, которому прочили стать секс-символом российского кинематографа?

Невероятный успех

Василия Степанов родился в обычной семье. Его отец родом из деревни, раньше работал в органах, мама актера бывшая учительница, теперь она продавец-кассир.
О себе артист говорил как о трудном подростке, задире. Какое-то время молодой человек не мог определиться с выбором будущей профессии. Сначала он окончил техникум физической культуры и спорта, получив специальность преподавателя. Потом решил поступить в юридический институт, параллельно подрабатывал барменом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Василий Степанов
Актер Василий Степанов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Василий Степанов
Свой творческий путь он начал в 2005 году, снявшись в рекламе телеканала MTV. После этого друзья Степанова посоветовали ему поступить в театральное училище и стать актером. Молодой человек прислушался к совету и не прогадал.
Сначала Василий решил попробовать свои силы, посещая курсы актёрского мастерства при ВГИК. После этого он поступал в Школу-студию МХАТ, но ректор Игорь Золотовицкий был категорически против его съёмок в кино.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРектор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
В конечном счете юноша поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс актера Родиона Овчинникова. Однако из-за съемок Василию пришлось взять академический отпуск, поэтому он окончил институт лишь в 2011 году на курсе актера и театрального педагога Владимира Поглазова.
Свой счастливый билет Степанов вытянул, когда познакомился с российский продюсером Павлом Каплевичем, занимавшимся кастингом "Обитаемого острова". Федор Бондарчук высоко оценил внешность Степанова и утвердил его на роль Максима Каммерера в фильме "Обитаемый остров".
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПавел Каплевич
Павел Каплевич - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Павел Каплевич
Василий Степанов сделал первое мелирование специально для съемок в фильме "Обитаемый остров". Также молодого человека переозвучивал актер Максим Матвеев, так как Василий картавил.
Роль в фильме принесла Василию славу, успех, признание публики и коллег. На мужчину посыпались предложения о съемках в фильмах, сериалах и в рекламе. Однако после триумфа в "Обитаемом острове" мужчина снялся лишь в нескольких фильмах и телепрограммах. Почему Степанов не использовал возможности, которые ему выпали?
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров"
Сцена из фильма Федора Бондарчука Обитаемый остров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сцена из фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров"

Куда пропал главный красавец русского кино?

К сожалению, судьба у молодого человека далеко не завидная. После успеха в роли Максима Каммерера, Степанов впал в депрессию. Ему предлагали главные роли, но парню тяжело давалась слава. Излишнее внимание к его персоне сделало актера замкнутым и нелюдимым.
По словам артистки Дарьи Егоровой, которая тогда состояла в отношениях со Степановым, у мужчины появились признаки депрессии. Он был равнодушен ко всему. Потом предложений по работе становилось все меньше и меньше. Егорова всячески пыталась помочь возлюбленному, но в итоге сдалась и ушла от него.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер и продюсер Сергей Колешня и актрисы Дарья Егорова и Яна Кошкина
Актер и продюсер Сергей Колешня и актрисы Дарья Егорова и Яна Кошкина - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер и продюсер Сергей Колешня и актрисы Дарья Егорова и Яна Кошкина
Мужчина вел отшельнический образ жизни, пока СМИ не заговорили вновь о нем в 2017 году по жуткому поводу. Степанов выпал из окна многоэтажного дома и получил серьезные травмы, сломав руку и ногу. Многие предположили, что Василий хотел так свести счеты с жизнью. Однако сам артист и его семья опровергли все слухи и домыслы. По их словам, Степанов попытался достать кошку, сбежавшую из квартиры. После чего артист поскользнулся и упал с козырька. Василий Степанов получил после падения серьезную травму позвоночника. Боли мучают артиста до сих пор.
На этом трудности не закончились. В 2019 году Степанову поставили страшный диагноз — параноидальная шизофрения. Возможно, первые признаки болезни проявились, когда артист жил гражданским браком с Егоровой. Дарья рассказывала, как Василий вскакивал по ночам, колотил двери, лицо его искажала ярость. С ним происходили жуткие вещи.
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкАктер Василий Степанов во время работы XX Открытого кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актер Василий Степанов во время работы XX Открытого кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Актер Василий Степанов во время работы XX Открытого кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
До сих пор неизвестно, что стало причиной возникновения такой болезни. Говорили, что трагедия Степанова приключилась с ним на фоне очень сильного стресса.
"Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к контакту", — рассказал "Дни.ру" основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов.
Не исключено, что подобное могло сильно травмировать хрупкую психику актера.

Жизнь на 20 тысяч в месяц и "похмельный набор"

Сейчас артист живет вместе с мамой. Получив звание инвалида первой группы, ему платят 20 тысяч рублей в месяц. Это весь доход бывшего артиста, еще помогает мамина пенсия.
© Mash/TelegramКадр видео с Василием Степановым
Кадр видео с Василием Степановым - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Mash/Telegram
Кадр видео с Василием Степановым
Какое то время артист мыл троллейбусы, чтобы хоть как то заработать. Возможности вернуться назад в профессию у него нет. Василий объяснил, что это не от него зависит, намекая на отсутствие работы для него в кино.
Сейчас актера не узнать. Журналисты Mash сняли его на видео с пакетом "похмельного набора". Про Степанова давно говорят, что он запивал свою депрессию, а позже и вовсе спился от горя.
 
ШоубизФедор БондарчукИгорь ЗолотовицкийТеатральный институт имени Бориса ЩукинаВГИКВасилий Степанов
 
 
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