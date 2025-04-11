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В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России - РИА Новости, 11.04.2025
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07:33 11.04.2025 (обновлено: 07:34 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/stambul-2010621455.html
В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России
В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России - РИА Новости, 11.04.2025
В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России
Турция рассчитывает, что следующий раунд переговоров РФ и США будет согласован в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:33:00+03:00
2025-04-11T07:34:00+03:00
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сша
россия
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Турция рассчитывает, что следующий раунд переговоров РФ и США будет согласован в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев."Рассчитываем, что это будет в ближайшее время", - сообщил источник агентства в ответ на вопрос о конкретных сроках по следующему раунду переговоров.
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турция, сша, россия, в мире, александр дарчиев
Турция, США, Россия, В мире, Александр Дарчиев
В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России

Турция ждет согласование нового раунда переговоров США и России в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Турция рассчитывает, что следующий раунд переговоров РФ и США будет согласован в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
"Рассчитываем, что это будет в ближайшее время", - сообщил источник агентства в ответ на вопрос о конкретных сроках по следующему раунду переговоров.
 
ТурцияСШАРоссияВ миреАлександр Дарчиев
 
 
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