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В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России

В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России - РИА Новости, 11.04.2025

В Турции надеются на согласование нового раунда переговоров США и России

Турция рассчитывает, что следующий раунд переговоров РФ и США будет согласован в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:33:00+03:00

2025-04-11T07:33:00+03:00

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турция

сша

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Турция рассчитывает, что следующий раунд переговоров РФ и США будет согласован в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев."Рассчитываем, что это будет в ближайшее время", - сообщил источник агентства в ответ на вопрос о конкретных сроках по следующему раунду переговоров.

турция

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турция, сша, россия, в мире, александр дарчиев