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США могут остановить экспорт нефти из Ирана, заявил глава Минэнерго

США могут остановить экспорт нефти из Ирана, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 11.04.2025

США могут остановить экспорт нефти из Ирана, заявил глава Минэнерго

У США есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана чтобы подтолкнуть страну к сделке по сворачиванию ядерной программы, заявил министр... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:07:00+03:00

2025-04-11T17:07:00+03:00

2025-04-11T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У США есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана чтобы подтолкнуть страну к сделке по сворачиванию ядерной программы, заявил министр энергетики США Крис Райт. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Ранее в пятницу в МИД Ирана заявили, что есть неплохая вероятность достижения соглашения по иранской ядерной программе. "Это вполне выполнимо. Трамп уже это осуществил во время своего первого президентского срока. Мы можем следить за кораблями, выходящими из Ирана. Мы знаем, куда они направляются. Мы можем остановить экспорт иранской нефти. Я не буду говорить о конкретных способах. Но мы можем на 100% закрутить гайки в отношении Ирана", - сказал Райт агентству Рейтер в ответ на вопрос о том, каким образом США будут оказывать давление на Иран и будут ли они останавливать иранские корабли в море. Министр, который находится с визитом в ОАЭ, подчеркнул, что союзники США в Персидском заливе крайне обеспокоены иранской ядерной программой и разделяют позицию США по этому вопросу. Райт также заявил, что политика администрации Трампа обеспечит позитивную конъюнктуру на рынке нефти в ближайшие годы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html

https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html

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