Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ
FT: посол США на Украине ушла из-за разногласий с Трампом и Зеленским
Бриджит Бринк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times.
"По словам людей, знакомых с ее решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа... Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности", — говорится в публикации.
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Источники газеты также добавили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.
Кроме того, как отмечает издание, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. В то же время газета указывает на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.
Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Бринк возвращается домой. До этого американские СМИ передавали, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
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