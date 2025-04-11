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Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ

Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025

Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ

Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:20:00+03:00

2025-04-11T00:20:00+03:00

2025-04-11T00:38:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times."По словам людей, знакомых с ее решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа... Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности", — говорится в публикации. Источники газеты также добавили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.Кроме того, как отмечает издание, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. В то же время газета указывает на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Бринк возвращается домой. До этого американские СМИ передавали, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).

https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, бриджит бринк, дональд трамп, владимир зеленский, агентство по международному развитию сша