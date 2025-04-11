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Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
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00:20 11.04.2025 (обновлено: 00:38 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ssha-2010593809.html
Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ
Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ
Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:20:00+03:00
2025-04-11T00:38:00+03:00
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сша
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бриджит бринк
дональд трамп
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times."По словам людей, знакомых с ее решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа... Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности", — говорится в публикации. Источники газеты также добавили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.Кроме того, как отмечает издание, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. В то же время газета указывает на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Бринк возвращается домой. До этого американские СМИ передавали, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html
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в мире, сша, украина, бриджит бринк, дональд трамп, владимир зеленский, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Бриджит Бринк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Агентство по международному развитию США
Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ

FT: посол США на Украине ушла из-за разногласий с Трампом и Зеленским

© Фото : U.S. Department of StateБриджит Бринк
Бриджит Бринк - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : U.S. Department of State
Бриджит Бринк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times.
"По словам людей, знакомых с ее решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа... Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности", — говорится в публикации.
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Источники газеты также добавили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.
Кроме того, как отмечает издание, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. В то же время газета указывает на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.
Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Бринк возвращается домой. До этого американские СМИ передавали, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
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В миреСШАУкраинаБриджит БринкДональд ТрампВладимир ЗеленскийАгентство по международному развитию США
 
 
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