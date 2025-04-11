https://ria.ru/20250411/sroki-2010622610.html

Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны

Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны - РИА Новости, 11.04.2025

Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны

Приблизительные сроки следующего раунда переговоров РФ и США неизвестны турецкой стороне, технические детали согласуются сторонами, сообщил РИА Новости турецкий РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:46:00+03:00

2025-04-11T07:46:00+03:00

2025-04-11T07:51:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Приблизительные сроки следующего раунда переговоров РФ и США неизвестны турецкой стороне, технические детали согласуются сторонами, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Нет, нам они неизвестны. Это (сроки) согласовывают стороны", - заявил источник, отвечая на вопрос о приблизительных сроках очередного раунда переговоров. Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html

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