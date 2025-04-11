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Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны - РИА Новости, 11.04.2025
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07:46 11.04.2025 (обновлено: 07:51 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/sroki-2010622610.html
Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны
Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны - РИА Новости, 11.04.2025
Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны
Приблизительные сроки следующего раунда переговоров РФ и США неизвестны турецкой стороне, технические детали согласуются сторонами, сообщил РИА Новости турецкий РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:46:00+03:00
2025-04-11T07:51:00+03:00
в мире
россия
сша
стамбул
александр дарчиев
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Приблизительные сроки следующего раунда переговоров РФ и США неизвестны турецкой стороне, технические детали согласуются сторонами, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Нет, нам они неизвестны. Это (сроки) согласовывают стороны", - заявил источник, отвечая на вопрос о приблизительных сроках очередного раунда переговоров. Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
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в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев
Источник: сроки следующего раунда переговоров России и США неизвестны

Приблизительные сроки следующего раунда переговоров РФ и США неизвестны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Приблизительные сроки следующего раунда переговоров РФ и США неизвестны турецкой стороне, технические детали согласуются сторонами, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Нет, нам они неизвестны. Это (сроки) согласовывают стороны", - заявил источник, отвечая на вопрос о приблизительных сроках очередного раунда переговоров.
Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев
10 апреля, 18:03
 
В миреРоссияСШАСтамбулАлександр Дарчиев
 
 
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