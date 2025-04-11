https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010797656.html

Спецоперация, 11 апреля: спецпосланник Уиткофф приехал в Россию

Спецоперация, 11 апреля: спецпосланник Уиткофф приехал в Россию - РИА Новости, 11.04.2025

Спецоперация, 11 апреля: спецпосланник Уиткофф приехал в Россию

Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:31:00+03:00

2025-04-11T18:31:00+03:00

2025-04-11T18:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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лондон

стив уиткофф

валерий залужный

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел с Уиткоффом встречу в Петербурге, американский гость также побывал в Большой Хоральной синагоге северной столицы и посетил Исаакиевский собор, сообщили РИА Новости в пресс-службах синагоги и музея. Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа состоялась почти месяц назад в Кремле. Ход СВОПотери украинских войск за неделю на разных направлениях составили до 10 635 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России. Российские подразделения за минувшие семь дней освободили четыре населенных пункта, сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, за неделю было нанесено восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям ВПК Украины, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. Российские подразделения за сутки в приграничных районах Курской области уничтожили более 235 украинских военнослужащих, следует из сводки МО РФ. Атаки Киева на энергообъекты России Киевский режим за минувшие сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. Атакам ВСУ подверглись объекты энергетики в Брянской, Курской, Запорожской областях и в ЛНР. Ведущий инженер предприятия в ЛНР получил осколочные ранения в результате намеренного обстрела ВСУ, повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, сообщило Минобороны РФ. Логистический оплот ВСУ ВСУ превратили Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг превратил некогда мирный Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на линию фронта иностранного оружия, и место скопления военной живой силы", - сказал он. По его словам, противник также перевел промышленные предприятия города на военные рельсы. При этом Рогов напомнил, что российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выдавливая противника в западной части ДНР. Вооруженные силы стран Запада обречены Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии. Он написал в статье для западного портала Defence One, что убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Они, по мнению Залужного, могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую. Залужный утверждает, что западные союзники Киева имеют "подарок неизмеримой ценности" - опыт ВСУ, который, по словам украинского экс-главкома, поможет Западу выжить в случае вооруженного конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем. Новая помощь Украине Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву выделить новые пакеты военной помощи на общую сумму, превышающую 21 миллиард евро, заявил глава британского минобороны Джон Хили. При этом, Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на вооружение и обучение бригады украинских военных, сообщает норвежское минобороны. В конце февраля норвежское минобороны сообщило, что страны Северной Европы и Балтии по запросу Киева обучат и вооружат бригаду украинских военных. Отмечалось, что окончательный размер украинской бригады пока не определён, но она будет состоять из гибких подразделений, которые Украина сможет задействовать по своему усмотрению. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, эти средства будут направлены в том числе на приобретение боеприпасов и техники у Украины и других стран. Кроме того, Осло предоставит свою собственную технику. В феврале главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что вооружённые силы Норвегии будут проводить меньшее количество военных учений норвежских солдат в 2025 году, отдав приоритет обучению бригады украинских военных и заполнению складов вооружением. Вместе с тем лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила против планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса продолжать поставки оружия Украине и призвала поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. В то же время, Германия пока не может предоставить Украине новые системы ПВО Patriot, так как сама ожидает поставок, сообщил министр обороны Борис Писториус. Британские советники давно находятся на Украине Британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно скрыто находятся на Украине, базируются они, в том числе, в Одессе и Очакове, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам каперанга, советники выполняют функции на системной основе, "дивизий и танковых колонн британских на Украине пока нет, но присутствие их военных специалистов - неоспоримый факт". По его словам, британские военные на постоянной основе находятся в Одессе и Очакове, где занимаются вопросами подготовки сил специальных операций Украины, а также реализацией плана по строительству пункта базирования вооруженных сил Британии в районе порта Южный Одесской области. Эксперт подчеркнул, что британцы перебрасывают безэкипажные катера, плавсредства "москитного флота" (малые боевые катера, скоростные лодки) в обход конвенции Монтрё через Дунай, по "новому зерновому коридору", созданному Украиной вдоль побережья Румынии и Болгарии, сухопутным путем по железной дороге или трейлерами, а также военной транспортной авиацией.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010752001.html

https://ria.ru/20250411/kurskaya-2010715379.html

https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html

https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html

https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010618663.html

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украина, россия, лондон, стив уиткофф, валерий залужный, владимир путин