https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010651630.html

На Изюмском направлении с начала года освободили 18 населенных пунктов

На Изюмском направлении с начала года освободили 18 населенных пунктов - РИА Новости, 11.04.2025

На Изюмском направлении с начала года освободили 18 населенных пунктов

С начала года группировка "Запад" освободила на Изюмском направлении 18 населенных пунктов и более 330 квадратных километров, доложил министру обороны Андрею... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:05:00+03:00

2025-04-11T11:05:00+03:00

2025-04-11T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С начала года группировка "Запад" освободила на Изюмском направлении 18 населенных пунктов и более 330 квадратных километров, доложил министру обороны Андрею Белоусову командующий генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании в группировке. "Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330 квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению", — цитирует Кузовлева Минобороны.Сегодня Белоусов посетил группировку "Запад". На пункте управления он заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника.Белоусову также рассказали об особенностях применения современных беспилотников, которые используются как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки бойцам материально-технических средств на передовую. Кроме того, министру показали средства противодействия вражеским дронам, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны. Украинские войска потеряли в этих боях более 250 солдат, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен также склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010612261.html

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Белоусов на пункте управления группировки войск "Запад" Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" – министр провел совещание, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщило Минобороны. "Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330-ти квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению", - доложил командующий группировкой, генерал-полковник Кузовлев. 2025-04-11T11:05 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф