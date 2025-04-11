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Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 11.04.2025 (обновлено: 10:59 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010618663.html
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:04:00+03:00
2025-04-11T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы. "В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали - ред.) данный монастырь с трех направлений", - рассказал агентству источник. Он отметил, что противник сейчас находится в огневом мешке и пытается вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, расположенный рядом с монастырем. По словам источника, если противник не выведет свои войска в ближайшее время, то будет окончательно окружен и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010609836.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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суджанский район, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря, опасаясь окружения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области . Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
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"В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали - ред.) данный монастырь с трех направлений", - рассказал агентству источник.
Он отметил, что противник сейчас находится в огневом мешке и пытается вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, расположенный рядом с монастырем. По словам источника, если противник не выведет свои войска в ближайшее время, то будет окончательно окружен и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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