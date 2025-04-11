https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010618663.html
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:04:00+03:00
2025-04-11T07:04:00+03:00
2025-04-11T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы. "В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали - ред.) данный монастырь с трех направлений", - рассказал агентству источник. Он отметил, что противник сейчас находится в огневом мешке и пытается вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, расположенный рядом с монастырем. По словам источника, если противник не выведет свои войска в ближайшее время, то будет окончательно окружен и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010609836.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджанский район, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря, опасаясь окружения
КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ
превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района
курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
"В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали - ред.) данный монастырь с трех направлений", - рассказал агентству источник.
Он отметил, что противник сейчас находится в огневом мешке и пытается вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, расположенный рядом с монастырем. По словам источника, если противник не выведет свои войска в ближайшее время, то будет окончательно окружен и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.