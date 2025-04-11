https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010618663.html

Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025

Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:04:00+03:00

2025-04-11T07:04:00+03:00

2025-04-11T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы. "В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали - ред.) данный монастырь с трех направлений", - рассказал агентству источник. Он отметил, что противник сейчас находится в огневом мешке и пытается вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, расположенный рядом с монастырем. По словам источника, если противник не выведет свои войска в ближайшее время, то будет окончательно окружен и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.

https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010609836.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджанский район, вооруженные силы украины, безопасность