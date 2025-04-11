https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010609836.html
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:04:00+03:00
2025-04-11T05:04:00+03:00
2025-04-11T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Уточняется, что удар наносили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от четверга, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили 420 солдат. При этом Украина лишилась бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ