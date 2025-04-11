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Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.04.2025 (обновлено: 05:17 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010609836.html
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:04:00+03:00
2025-04-11T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Уточняется, что удар наносили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от четверга, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили 420 солдат. При этом Украина лишилась бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.
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Уточняется, что удар наносили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.
По данным Минобороны от четверга, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили 420 солдат. При этом Украина лишилась бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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