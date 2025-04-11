https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010609836.html

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления дронами ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:04:00+03:00

2025-04-11T05:04:00+03:00

2025-04-11T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Уточняется, что удар наносили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от четверга, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили 420 солдат. При этом Украина лишилась бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34