Рейтинг@Mail.ru
ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010607524.html
ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник
ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник - РИА Новости, 11.04.2025
ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник
Российские войска, наступая в Курской области, пытаются в условиях боевых действий сохранить комплекс Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:06:00+03:00
2025-04-11T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
сумская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966406359_0:17:800:467_1920x0_80_0_0_f5d1dd07983630035acc4ddf6ba6e12b.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Российские войска, наступая в Курской области, пытаются в условиях боевых действий сохранить комплекс Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который ВСУ превратили в боевую позицию, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы. "Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, и командованием было принято решение блокировать его со всех сторон, чтобы противник не смог оттуда бежать, а (вынужден был - ред.) выйти непосредственно в населенный пункт Горналь", - рассказал РИА Новости источник. Источник отметил, что российские войска пытаются окружить и выдавить противника из монастыря, чтобы избежать боев на территории объекта культурного наследия. Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.
https://ria.ru/20250410/makhnovka-2010483096.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суджанский район
сумская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966406359_48:0:763:536_1920x0_80_0_0_ff2d90e825a4cb734a9353bd091fd2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджанский район, сумская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Сумская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник

ВС России в Курской области пытаются сохранить Горнальский монастырь

© Фото : Курская епархияГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Курская епархия
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Российские войска, наступая в Курской области, пытаются в условиях боевых действий сохранить комплекс Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который ВСУ превратили в боевую позицию, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
Следователи обнаружили в курском селе Махновка тела мирных жителей с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ
Вчера, 14:25
"Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, и командованием было принято решение блокировать его со всех сторон, чтобы противник не смог оттуда бежать, а (вынужден был - ред.) выйти непосредственно в населенный пункт Горналь", - рассказал РИА Новости источник.
Источник отметил, что российские войска пытаются окружить и выдавить противника из монастыря, чтобы избежать боев на территории объекта культурного наследия.
Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районСумская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала