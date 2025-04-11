ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник
ВС России в Курской области пытаются сохранить Горнальский монастырь
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Российские войска, наступая в Курской области, пытаются в условиях боевых действий сохранить комплекс Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который ВСУ превратили в боевую позицию, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
"Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, и командованием было принято решение блокировать его со всех сторон, чтобы противник не смог оттуда бежать, а (вынужден был - ред.) выйти непосредственно в населенный пункт Горналь", - рассказал РИА Новости источник.
Источник отметил, что российские войска пытаются окружить и выдавить противника из монастыря, чтобы избежать боев на территории объекта культурного наследия.
Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.
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