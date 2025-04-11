https://ria.ru/20250411/sobchak-2010640922.html

Ксению Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

Ксению Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей - РИА Новости, 11.04.2025

Ксению Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

Мировой судья Крылатского района города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей Ксению Собчак за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:07:00+03:00

2025-04-11T10:07:00+03:00

2025-04-11T10:36:00+03:00

ксения собчак

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мировой судья Крылатского района города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей Ксению Собчак за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мировой судья судебного участка №203 района Крылатское города Москвы признал Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщили в суде.О неуплате какого штрафа идёт речь, в суде не уточнили.Изначально протокол поступил в судебный участок №205 района Крылатское, однако его обязанности временно исполняет судья участка №203, который и назначил штраф Собчак.

https://ria.ru/20250320/sud-2006337396.html

москва

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ксения собчак, москва