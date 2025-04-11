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Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа - РИА Новости, 11.04.2025
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:30:00+03:00
2025-04-11T06:30:00+03:00
2025-04-11T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного наказания не уточняется. Не сообщается также, за что именно ранее Собчак получила штраф. Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) накладывается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.
https://ria.ru/20250320/sud-2006337396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, ксения собчак, происшествия
Москва, Россия, Ксения Собчак, Происшествия
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа