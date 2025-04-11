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Застреливший собаку белгородец получил штраф - РИА Новости, 11.04.2025
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22:45 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/sobaka-2010821346.html
Застреливший собаку белгородец получил штраф
Застреливший собаку белгородец получил штраф - РИА Новости, 11.04.2025
Застреливший собаку белгородец получил штраф
Суд привлек к административной ответственности мужчину, который стрелял в собаку в селе Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, и оштрафовал его на 46 РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:45:00+03:00
2025-04-11T22:45:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
животные
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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Суд привлек к административной ответственности мужчину, который стрелял в собаку в селе Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, и оштрафовал его на 46 тысяч рублей с конфискацией оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову в соцсетях с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня". В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации. Полиция организовала проверку. От полученных травм собака по кличке Амур скончалась в ветклинике через несколько дней. По словам волонтера, даже в критическом состоянии животное не проявляло никакой агрессии. "Девятого апреля в ОМВД России "Шебекинский" поступило сообщение о том, что в селе Пенцево мужчина отстреливает бездомных собак. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой был установлен ранивший животное 55-летний ранее не судимый местный житель. Сотрудники полиции изъяли у пенсионера гладкоствольное охотничье оружие, которое он хранил без разрешения", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в ведомстве, мужчина объяснил свой поступок попыткой прогнать собаку, которая охотилась на его домашнюю птицу и повела себя агрессивно. В отношении стрелявшего составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях о незаконном использовании огнестрельного оружия и стрельбе в населённом пункте. "Данные материалы уже рассмотрены судом. Правонарушителю назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей с конфискацией оружия. Труп животного направлен на судебно-ветеринарную экспертизу. В настоящее время по факту гибели собаки сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в УМВД.
https://ria.ru/20250411/voditel-2010767914.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество, животные
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество, Животные
Застреливший собаку белгородец получил штраф

Застреливший собаку белгородец получил штраф за незаконное использование оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Суд привлек к административной ответственности мужчину, который стрелял в собаку в селе Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, и оштрафовал его на 46 тысяч рублей с конфискацией оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову в соцсетях с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня". В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации. Полиция организовала проверку. От полученных травм собака по кличке Амур скончалась в ветклинике через несколько дней. По словам волонтера, даже в критическом состоянии животное не проявляло никакой агрессии.
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"Девятого апреля в ОМВД России "Шебекинский" поступило сообщение о том, что в селе Пенцево мужчина отстреливает бездомных собак. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой был установлен ранивший животное 55-летний ранее не судимый местный житель. Сотрудники полиции изъяли у пенсионера гладкоствольное охотничье оружие, которое он хранил без разрешения", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, мужчина объяснил свой поступок попыткой прогнать собаку, которая охотилась на его домашнюю птицу и повела себя агрессивно. В отношении стрелявшего составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях о незаконном использовании огнестрельного оружия и стрельбе в населённом пункте.
"Данные материалы уже рассмотрены судом. Правонарушителю назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей с конфискацией оружия. Труп животного направлен на судебно-ветеринарную экспертизу. В настоящее время по факту гибели собаки сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в УМВД.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбществоЖивотные
 
 
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