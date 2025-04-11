https://ria.ru/20250411/sobaka-2010821346.html

Застреливший собаку белгородец получил штраф

Застреливший собаку белгородец получил штраф - РИА Новости, 11.04.2025

Застреливший собаку белгородец получил штраф

Суд привлек к административной ответственности мужчину, который стрелял в собаку в селе Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, и оштрафовал его на 46 РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T22:45:00+03:00

2025-04-11T22:45:00+03:00

2025-04-11T22:45:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Суд привлек к административной ответственности мужчину, который стрелял в собаку в селе Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, и оштрафовал его на 46 тысяч рублей с конфискацией оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову в соцсетях с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня". В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации. Полиция организовала проверку. От полученных травм собака по кличке Амур скончалась в ветклинике через несколько дней. По словам волонтера, даже в критическом состоянии животное не проявляло никакой агрессии. "Девятого апреля в ОМВД России "Шебекинский" поступило сообщение о том, что в селе Пенцево мужчина отстреливает бездомных собак. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой был установлен ранивший животное 55-летний ранее не судимый местный житель. Сотрудники полиции изъяли у пенсионера гладкоствольное охотничье оружие, которое он хранил без разрешения", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в ведомстве, мужчина объяснил свой поступок попыткой прогнать собаку, которая охотилась на его домашнюю птицу и повела себя агрессивно. В отношении стрелявшего составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях о незаконном использовании огнестрельного оружия и стрельбе в населённом пункте. "Данные материалы уже рассмотрены судом. Правонарушителю назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей с конфискацией оружия. Труп животного направлен на судебно-ветеринарную экспертизу. В настоящее время по факту гибели собаки сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в УМВД.

https://ria.ru/20250411/voditel-2010767914.html

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009719818.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество, животные