Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 11.04.2025 (обновлено: 11:39 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/sobaka-2010652921.html
В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина
В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина - РИА Новости, 11.04.2025
В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина
Собака, в которую стрелял житель села Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, скончалась от полученных травм, несмотря на усилия по ее спасению,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:09:00+03:00
2025-04-11T11:39:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010659748_0:127:2894:1755_1920x0_80_0_0_62bbea54e739203a1330de573b47bd91.jpg
БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Собака, в которую стрелял житель села Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, скончалась от полученных травм, несмотря на усилия по ее спасению, рассказала РИА Новости волонтер Елена. В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" жители оставляли много обращений, где просили губернатора Вячеслава Гладкова взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня". В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации и направить на место происшествия своего заместителя Андрея Антоненко и зоозащитников. Полиция организовала проверку. Елена из команды помощи животным "Пума", которая пришла на помощь раненой собаке, в беседе с агентством подтвердила, что собака по кличке Амур, в которую выстрелил мужчина, скончалась ночью. Она подчеркнула, что местные жители описывали собаку как безобидную, и даже в критическом состоянии она не проявляла агрессии. "Мы везли её в таком состоянии с разорванной пастью. Она нас даже в таком состоянии не укусила, мучалась в таких болях. В ветклинике врач осматривал её, не вводя в наркоз, и проводил необходимые процедуры. Собака стояла и терпела всю эту боль, не проявляя ни капли агрессивности", - рассказала собеседница агентства. По словам Елены, после инцидента волонтеры обратились в различные инстанции, ситуация также привлекла внимание властей. "Сегодня едем в министерство сельского хозяйства. Нас уже вызвали. Гладков уже вроде бы как взял на контроль и на расследование. Были написаны петиции, много обращений было", - добавила она. Волонтер отметила, что на данный момент финансовая помощь не требуется, а собранные ранее средства будут направлены на помощь другим животным.
https://ria.ru/20250410/gladkov-2010582079.html
https://ria.ru/20250406/kinolog-2009593966.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010659748_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_be6bf70f628ddfdb4d24c8cb35a22cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, белгородская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгородская область
В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина

Собака, в которую выстрелил житель села Пенцево, скончалась от полученных травм

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работа ветеринарной клиники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Собака, в которую стрелял житель села Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, скончалась от полученных травм, несмотря на усилия по ее спасению, рассказала РИА Новости волонтер Елена.
В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" жители оставляли много обращений, где просили губернатора Вячеслава Гладкова взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня". В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации и направить на место происшествия своего заместителя Андрея Антоненко и зоозащитников. Полиция организовала проверку.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку
10 апреля, 21:26
Елена из команды помощи животным "Пума", которая пришла на помощь раненой собаке, в беседе с агентством подтвердила, что собака по кличке Амур, в которую выстрелил мужчина, скончалась ночью. Она подчеркнула, что местные жители описывали собаку как безобидную, и даже в критическом состоянии она не проявляла агрессии.
"Мы везли её в таком состоянии с разорванной пастью. Она нас даже в таком состоянии не укусила, мучалась в таких болях. В ветклинике врач осматривал её, не вводя в наркоз, и проводил необходимые процедуры. Собака стояла и терпела всю эту боль, не проявляя ни капли агрессивности", - рассказала собеседница агентства.
По словам Елены, после инцидента волонтеры обратились в различные инстанции, ситуация также привлекла внимание властей.
"Сегодня едем в министерство сельского хозяйства. Нас уже вызвали. Гладков уже вроде бы как взял на контроль и на расследование. Были написаны петиции, много обращений было", - добавила она.
Волонтер отметила, что на данный момент финансовая помощь не требуется, а собранные ранее средства будут направлены на помощь другим животным.
Сиба-ину - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Кинолог рассказал о страховании здоровья собак
6 апреля, 03:19
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала