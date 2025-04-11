https://ria.ru/20250411/sobaka-2010652921.html

В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина

В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина - РИА Новости, 11.04.2025

В Белгородской области умерла собака, в которую выстрелил мужчина

Собака, в которую стрелял житель села Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, скончалась от полученных травм, несмотря на усилия по ее спасению,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:09:00+03:00

2025-04-11T11:09:00+03:00

2025-04-11T11:39:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Собака, в которую стрелял житель села Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, скончалась от полученных травм, несмотря на усилия по ее спасению, рассказала РИА Новости волонтер Елена. В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" жители оставляли много обращений, где просили губернатора Вячеслава Гладкова взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня". В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации и направить на место происшествия своего заместителя Андрея Антоненко и зоозащитников. Полиция организовала проверку. Елена из команды помощи животным "Пума", которая пришла на помощь раненой собаке, в беседе с агентством подтвердила, что собака по кличке Амур, в которую выстрелил мужчина, скончалась ночью. Она подчеркнула, что местные жители описывали собаку как безобидную, и даже в критическом состоянии она не проявляла агрессии. "Мы везли её в таком состоянии с разорванной пастью. Она нас даже в таком состоянии не укусила, мучалась в таких болях. В ветклинике врач осматривал её, не вводя в наркоз, и проводил необходимые процедуры. Собака стояла и терпела всю эту боль, не проявляя ни капли агрессивности", - рассказала собеседница агентства. По словам Елены, после инцидента волонтеры обратились в различные инстанции, ситуация также привлекла внимание властей. "Сегодня едем в министерство сельского хозяйства. Нас уже вызвали. Гладков уже вроде бы как взял на контроль и на расследование. Были написаны петиции, много обращений было", - добавила она. Волонтер отметила, что на данный момент финансовая помощь не требуется, а собранные ранее средства будут направлены на помощь другим животным.

https://ria.ru/20250410/gladkov-2010582079.html

https://ria.ru/20250406/kinolog-2009593966.html

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происшествия, здоровье - общество, белгородская область