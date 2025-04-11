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Симоньян рассказала о реакции коллег на санкции Зеленского
Симоньян рассказала о реакции коллег на санкции Зеленского - РИА Новости, 11.04.2025
Симоньян рассказала о реакции коллег на санкции Зеленского
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале санкции Украины против сотрудников телеканала РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T23:40:00+03:00
2025-04-11T23:40:00+03:00
2025-04-11T23:40:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале санкции Украины против сотрудников телеканала и агентства Sputnik, передала Владимиру Зеленскому "спасибо" от коллег: по ее словам, они посмеялись от души и уже отменяют путевки в санаторий Львова. Журналисты "Украины.ру", агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали в санкционный список Владимира Зеленского, свидетельствуют опубликованные в пятницу на его сайте указы. Согласно документам, под санкции попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский; операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин; ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок. Под санкции Киева также попали сотрудники "Украины.ру" Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский - помимо главреда Искандера Хисамова. Также в документе фигурирует автор программы "Изолента" на радио Sputnik Трофим Татаренков. "Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и "России сегодня". Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу", - написала Симоньян.
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Украина, Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян, Россия, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Sputnik, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Симоньян рассказала о реакции коллег на санкции Зеленского
Симоньян: коллеги по RT и России Сегодня от души посмеялись над санкциями Киева