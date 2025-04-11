https://ria.ru/20250411/simonjan-2010798317.html

Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей

Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей - РИА Новости, 11.04.2025

Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за помощь в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:34:00+03:00

2025-04-11T18:34:00+03:00

2025-04-11T19:09:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за помощь в освобождении охранника Павла Червякова, который, защищая детей, избил до смерти дебошира."Люди, которые бросаются спасать детей, выполняя свой долг и не задумываясь о своей безопасности, не должны сидеть за это в тюрьме. Спасибо Генпрокуратуре, что разобрались в этом деле и теперь человек на свободе со своей семьей", — написала она.Ранее в пятницу адвокат Елена Кузнецова сообщила РИА Новости, что Червяков вышел на свободу. В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино в Нижегородской области ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.Приговор вызвал большой общественный резонанс. За охранника вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела.В итоге действия 70-летнего мужчины переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление". Срок в колонии Червякову заменили на год ограничения свободы.

https://ria.ru/20250410/chervyakin-2010513284.html

https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html

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происшествия, россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), леонид слуцкий (политик), лдпр, нижегородская область