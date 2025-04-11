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Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей - РИА Новости, 11.04.2025
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18:34 11.04.2025 (обновлено: 19:09 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/simonjan-2010798317.html
Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей
Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей - РИА Новости, 11.04.2025
Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за помощь в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:34:00+03:00
2025-04-11T19:09:00+03:00
происшествия
россия
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за помощь в освобождении охранника Павла Червякова, который, защищая детей, избил до смерти дебошира."Люди, которые бросаются спасать детей, выполняя свой долг и не задумываясь о своей безопасности, не должны сидеть за это в тюрьме. Спасибо Генпрокуратуре, что разобрались в этом деле и теперь человек на свободе со своей семьей", — написала она.Ранее в пятницу адвокат Елена Кузнецова сообщила РИА Новости, что Червяков вышел на свободу. В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино в Нижегородской области ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.Приговор вызвал большой общественный резонанс. За охранника вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела.В итоге действия 70-летнего мужчины переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление". Срок в колонии Червякову заменили на год ограничения свободы.
https://ria.ru/20250410/chervyakin-2010513284.html
https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html
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происшествия, россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), леонид слуцкий (политик), лдпр, нижегородская область
Происшествия, Россия, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Нижегородская область
Симоньян поблагодарила ГП за освобождение охранника, защитившего детей

Симоньян поблагодарила ГП за освобождение защитившего детей охранника Червякова

© РИА НовостиПавел Червяков вышел на свободу
Павел Червяков вышел на свободу - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Павел Червяков вышел на свободу
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за помощь в освобождении охранника Павла Червякова, который, защищая детей, избил до смерти дебошира.
"Люди, которые бросаются спасать детей, выполняя свой долг и не задумываясь о своей безопасности, не должны сидеть за это в тюрьме. Спасибо Генпрокуратуре, что разобрались в этом деле и теперь человек на свободе со своей семьей", — написала она.
Павел Червяков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере
10 апреля, 15:59
Ранее в пятницу адвокат Елена Кузнецова сообщила РИА Новости, что Червяков вышел на свободу.
В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино в Нижегородской области ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.
Приговор вызвал большой общественный резонанс. За охранника вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела.
В итоге действия 70-летнего мужчины переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление". Срок в колонии Червякову заменили на год ограничения свободы.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Возмущен даже прокурор". Новый поворот в деле защитившего детей охранника
30 марта, 08:00
 
ПроисшествияРоссияМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРНижегородская область
 
 
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