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В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей - РИА Новости, 11.04.2025
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16:44 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/shvetsija-2010773250.html
В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей
В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей - РИА Новости, 11.04.2025
В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей
Рекордно низкое число детей родилось в Швеции в 2024 году, сообщает в пятницу статистическое бюро страны. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:44:00+03:00
2025-04-11T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рекордно низкое число детей родилось в Швеции в 2024 году, сообщает в пятницу статистическое бюро страны. "Число рожденных детей на одну женщину в 2024 году оказалось самым низким за всю историю - 1,43, а число рожденных детей впервые с 2003 года составило менее 100 тысяч", - говорится в сообщении. Как полагают в ведомстве, в ближайшие годы рождаемость в Швеции останется на низком уровне, а смертность возрастет за счет увеличения числа пожилых людей. Статистическое бюро прогнозирует, что к 2030 году население Швеции увеличится чуть менее чем на 90 тысяч человек и составит 10,7 миллиона человек.
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в мире, швеция, европа
В мире, Швеция, Европа
В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей

Статбюро Швеции: рекордно низкое число детей родилось в стране в 2024 году

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рекордно низкое число детей родилось в Швеции в 2024 году, сообщает в пятницу статистическое бюро страны.
"Число рожденных детей на одну женщину в 2024 году оказалось самым низким за всю историю - 1,43, а число рожденных детей впервые с 2003 года составило менее 100 тысяч", - говорится в сообщении.
Как полагают в ведомстве, в ближайшие годы рождаемость в Швеции останется на низком уровне, а смертность возрастет за счет увеличения числа пожилых людей.
Статистическое бюро прогнозирует, что к 2030 году население Швеции увеличится чуть менее чем на 90 тысяч человек и составит 10,7 миллиона человек.
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