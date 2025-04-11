https://ria.ru/20250411/shvetsija-2010773250.html

В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей

В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей - РИА Новости, 11.04.2025

В Швеции в 2024 году родилось рекордно низкое число детей

Рекордно низкое число детей родилось в Швеции в 2024 году, сообщает в пятницу статистическое бюро страны. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:44:00+03:00

2025-04-11T16:44:00+03:00

2025-04-11T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рекордно низкое число детей родилось в Швеции в 2024 году, сообщает в пятницу статистическое бюро страны. "Число рожденных детей на одну женщину в 2024 году оказалось самым низким за всю историю - 1,43, а число рожденных детей впервые с 2003 года составило менее 100 тысяч", - говорится в сообщении. Как полагают в ведомстве, в ближайшие годы рождаемость в Швеции останется на низком уровне, а смертность возрастет за счет увеличения числа пожилых людей. Статистическое бюро прогнозирует, что к 2030 году население Швеции увеличится чуть менее чем на 90 тысяч человек и составит 10,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250307/rozhdaemost-2003691836.html

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