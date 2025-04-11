https://ria.ru/20250411/serbiya-2010824485.html

Премьер Сербии призвал объединиться вокруг президента во время протестов

Премьер Сербии призвал объединиться вокруг президента во время протестов - РИА Новости, 11.04.2025

Премьер Сербии призвал объединиться вокруг президента во время протестов

Премьер Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич призвал граждан объединиться вокруг президента Александра Вучича и за неделю до православной Пасхи вместе... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:48:00+03:00

2025-04-11T23:48:00+03:00

2025-04-11T23:48:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Премьер Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич призвал граждан объединиться вокруг президента Александра Вучича и за неделю до православной Пасхи вместе участвовать в митинге в поддержку властей Сербии и ее нынешней политики, передает корреспондент РИА Новости. Вучич 8 апреля призвал всех граждан страны на учредительное собрание 11-13 апреля нового надпартийного движения Сербии "За народ и государство" в свете массовых протестов, которые начались после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По словам сербского лидера, в последние пять месяцев массовых протестов страной овладели "террор и страх". Группы сторонников сербских властей несколько дней шли пешком из Косово и Метохии и из Нови-Сада. Вечером в пятницу они прошли шествием от правительства по центральным улицам к парламенту с сербским флагом рекордного размера 200 на 10 метров. "Не отдадим Сербию! Чтобы наши ученики были в классах, студенты в аудиториях, сельхозработники в полях, рабочие на фабриках, армия и полиция защищали государство… Призываю всех завтра, в Лазареву субботу (12 апреля - ред.) во второй половине дня вместе с президентом заявить, что не отдадим Сербию. Хватит с нас блокад, лжи, обмана, довольно они воровали у нас время из жизни, не отдадим Сербию", - заявил Вучевич собравшимся со сцены перед парламентом. Глава правительства с техническим мандатом и председатель правящей Сербской прогрессивной партии там же вручил благодарственные грамоты 30 студентам, которые отказались участвовать в протестах, заявили, что хотят учиться и поставили в марте палатки в Пионерском парке у администрации президента напротив Скупщины. Оппозиционные СМИ ранее обвинили лидера этих студентов Милоша Павловича в том, что он является "человеком Вучича" и появляется с ним на всех политических мероприятиях. Оппоненты властей прозвали собравшихся в Пионерском парке "чаци", из-за старой опечатки в слове "джяци" - учащиеся, а сам палаточный лагерь саркастически называют "Чацилендом" и поставили соответствующую метку на картах Google. Вокруг здания парламента перекрыты улицы, поставлены палатки с угощениями и сувенирами. Тракторы аграриев выстроены в две линии по периметру Пионерского парка, где стоят палатки студентов Павловича и сторонников Вучича. В субботу на площади перед парламентом весь день будут проходить концерты, а в 19.00 (20.00 мск) - митинг, на котором, как ожидается, президент Сербии озвучит цели нового движения и вместе с гражданами определит первостепенные задачи. Вучич заявил в середине февраля, что пришло время для формирования широкого надпартийного движения "За народ и государство", которое возглавят уважаемые люди, не являющиеся функционерами правящей Сербской прогрессивной партии. В Агентство хозяйственных регистров 28 марта были поданы документы для регистрации движения в форме НПО от имени гражданки Тияны Николич с адресом в частном секторе белградского района Звездара. Впервые о формировании широкого надпартийного движения сербский президент заговорил осенью 2022 года. В столице Сербии в мае 2023 года состоялся крупнейший митинг в поддержку Вучича и правительства на фоне протестов на площади перед парламентом. Вучич тогда сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии, на который избрали бывшего главу минобороны Милоша Вучевича. Дата формирования надпартийного движения несколько раз переносилась. Протестующие из-за гибели людей при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250410/kusturitsa-2010461900.html

https://ria.ru/20250411/vulin-2010709866.html

https://ria.ru/20250402/vulin-2008859302.html

https://ria.ru/20250326/belgrad-2007572033.html

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