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В Сербии вряд ли разрешат однополые браки, заявила министр семьи - РИА Новости, 11.04.2025
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07:24 11.04.2025 (обновлено: 08:00 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/serbiya-2010620236.html
В Сербии вряд ли разрешат однополые браки, заявила министр семьи
В Сербии вряд ли разрешат однополые браки, заявила министр семьи - РИА Новости, 11.04.2025
В Сербии вряд ли разрешат однополые браки, заявила министр семьи
Власти Сербии привержены традициям и вряд ли разрешат заключать однополые браки, несмотря на давление из-за рубежа и со стороны неправительственных организаций, РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Власти Сербии привержены традициям и вряд ли разрешат заключать однополые браки, несмотря на давление из-за рубежа и со стороны неправительственных организаций, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "В Сербии однополые браки не разрешены, как и усыновление детей однополыми парами. Конечно, на правительство оказывается давление как из-за рубежа, так и изнутри страны. Оно исходит от НПО, которые занимаются именно этими вопросами. Наша конституция, очевидно, гарантирует свободы для всех наших граждан. В стране нет дискриминации независимо от особенностей или сексуальной ориентации", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству. По её словам, Белград пытается избегать ситуаций, когда борьба за права определенной части населения становится "идеологией или средством пропаганды". "В прошлом году во время гей-парада (ЛГБТ*), в котором приняли участие несколько сотен человек, в основном из-за рубежа, мы организовали семейные дни. Общественность гораздо больше заинтересовалась семейными днями, чем гей-парадом", - отметила она. Министр указала, что в Сербии не воспринимают проблему сексуальных меньшинств острым вопросом. "Никто не подвергается дискриминации в этом отношении из-за своей сексуальной ориентации. Однако есть давление с целью принятия законодательства, которое разрешало бы однополые браки. На данный момент этого не может произойти, поскольку наша конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. Мы привержены нашим традициям, семья воспринимается как центральная часть общества. Так что в Сербии в этом отношении вряд ли что-то изменится", - заключила Джурджевич-Стаменковски. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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сербия, белград (город), россия, в мире
Сербия, Белград (город), Россия, В мире
В Сербии вряд ли разрешат однополые браки, заявила министр семьи

Министр Джурджевич-Стаменковски: власти Сербии вряд ли разрешат однополые браки

© РИА Новости / Кривобок РусланЗдание правительства Сербии
Здание правительства Сербии - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Здание правительства Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Власти Сербии привержены традициям и вряд ли разрешат заключать однополые браки, несмотря на давление из-за рубежа и со стороны неправительственных организаций, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.
Сербии однополые браки не разрешены, как и усыновление детей однополыми парами. Конечно, на правительство оказывается давление как из-за рубежа, так и изнутри страны. Оно исходит от НПО, которые занимаются именно этими вопросами. Наша конституция, очевидно, гарантирует свободы для всех наших граждан. В стране нет дискриминации независимо от особенностей или сексуальной ориентации", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству.
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По её словам, Белград пытается избегать ситуаций, когда борьба за права определенной части населения становится "идеологией или средством пропаганды".
"В прошлом году во время гей-парада (ЛГБТ*), в котором приняли участие несколько сотен человек, в основном из-за рубежа, мы организовали семейные дни. Общественность гораздо больше заинтересовалась семейными днями, чем гей-парадом", - отметила она.
Министр указала, что в Сербии не воспринимают проблему сексуальных меньшинств острым вопросом.
"Никто не подвергается дискриминации в этом отношении из-за своей сексуальной ориентации. Однако есть давление с целью принятия законодательства, которое разрешало бы однополые браки. На данный момент этого не может произойти, поскольку наша конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. Мы привержены нашим традициям, семья воспринимается как центральная часть общества. Так что в Сербии в этом отношении вряд ли что-то изменится", - заключила Джурджевич-Стаменковски.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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