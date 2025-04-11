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Под украинские санкции попали журналисты Sputnik и RT - РИА Новости, 11.04.2025
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22:23 11.04.2025 (обновлено: 22:30 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/sanktsii-2010819400.html
Под украинские санкции попали журналисты Sputnik и RT
Под украинские санкции попали журналисты Sputnik и RT - РИА Новости, 11.04.2025
Под украинские санкции попали журналисты Sputnik и RT
Журналисты "Украины.ру", агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали в санкционный список Владимира Зеленского, свидетельствуют... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:23:00+03:00
2025-04-11T22:30:00+03:00
россия
владимир зеленский
вгтрк
нтв (телеканал)
телеканал rt
sputnik
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Журналисты "Украины.ру", агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали в санкционный список Владимира Зеленского, свидетельствуют опубликованные в пятницу на его сайте указы. Согласно документам, под санкции попали известная российская телеведущая Арина Шарапова, ведущий НТВ Андрей Норкин, военные корреспонденты ВГТРК Николай Долгачев, Сергей Зенин, Михаил Андроник, а также военный корреспондент RT Мурад Газдиев. Кроме того, в список внесены корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский; операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин; ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок. Под санкции Киева также попали сотрудники "Украины.ру" Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский - помимо главреда Искандера Хисамова. Также в документе фигурирует генеральный директор холдинга "Ньюс Медиа" (в него входят издания Life, Mash, SHOT, Super) Максим Иксанов и автор программы "Изолента" на радио Sputnik Трофим Татаренков. Санкции введены и в отношении военкора, бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова. Санкции введены сроком "на 10 лет, бессрочно", предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. В пятницу на сайте офиса Зеленского появились указы о введении новых персональных экономических и других ограничительных мер в отношении 130 физических лиц. Ранее в санкционных списках были обнаружены главред сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов. Кроме того, санкции введены против военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, российского военкора Станислава Смагина, украинского политолога Вадима Карасева. Также в список попали российские СМИ: холдинг "Ньюс Медиа", информационные агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру". Также санкции вводятся в отношении российского военкора Андрея Руденко, украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша, украинского журналиста Александра Шелеста*. В санкционных указах упоминаются 18 предприятий, в том числе из России. Среди подсанкционных юрлиц упоминается движение "Другая Украина", возглавляемое Виктором Медведчуком.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250411/voenkor-2010809755.html
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россия, владимир зеленский, вгтрк, нтв (телеканал), телеканал rt, sputnik, в мире, санкции в отношении россии, санкции
Россия, Владимир Зеленский, ВГТРК, НТВ (телеканал), Телеканал RT, Sputnik, В мире, Санкции в отношении России, Санкции
Под украинские санкции попали журналисты Sputnik и RT

Под санкции Киева попали журналисты "Украины.ру", Sputnik, RT, ВГТРК и НТВ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве.
Сотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Журналисты "Украины.ру", агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали в санкционный список Владимира Зеленского, свидетельствуют опубликованные в пятницу на его сайте указы.
Согласно документам, под санкции попали известная российская телеведущая Арина Шарапова, ведущий НТВ Андрей Норкин, военные корреспонденты ВГТРК Николай Долгачев, Сергей Зенин, Михаил Андроник, а также военный корреспондент RT Мурад Газдиев. Кроме того, в список внесены корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский; операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин; ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок.
Военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Под санкции Киева также попали сотрудники "Украины.ру" Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский - помимо главреда Искандера Хисамова. Также в документе фигурирует генеральный директор холдинга "Ньюс Медиа" (в него входят издания Life, Mash, SHOT, Super) Максим Иксанов и автор программы "Изолента" на радио Sputnik Трофим Татаренков. Санкции введены и в отношении военкора, бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова.
Санкции введены сроком "на 10 лет, бессрочно", предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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В пятницу на сайте офиса Зеленского появились указы о введении новых персональных экономических и других ограничительных мер в отношении 130 физических лиц. Ранее в санкционных списках были обнаружены главред сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов. Кроме того, санкции введены против военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, российского военкора Станислава Смагина, украинского политолога Вадима Карасева. Также в список попали российские СМИ: холдинг "Ньюс Медиа", информационные агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру".
Также санкции вводятся в отношении российского военкора Андрея Руденко, украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша, украинского журналиста Александра Шелеста*.
В санкционных указах упоминаются 18 предприятий, в том числе из России. Среди подсанкционных юрлиц упоминается движение "Другая Украина", возглавляемое Виктором Медведчуком.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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