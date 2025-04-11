https://ria.ru/20250411/samolety-2010626040.html

Гендиректор ЦАГИ сравнил МС-21 и Ту-154 по расходу топлива

Гендиректор ЦАГИ сравнил МС-21 и Ту-154 по расходу топлива - РИА Новости, 11.04.2025

Гендиректор ЦАГИ сравнил МС-21 и Ту-154 по расходу топлива

Проблема экономии авиационного керосина была решена при создании МС-21-300, новейший российский лайнер вдвое меньше расходует топливо по сравнению с советским... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:33:00+03:00

2025-04-11T08:33:00+03:00

2025-04-11T08:33:00+03:00

технологии

россия

кирилл сыпало

цаги имени н. е. жуковского

мс-21

ту-154

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Проблема экономии авиационного керосина была решена при создании МС-21-300, новейший российский лайнер вдвое меньше расходует топливо по сравнению с советским предшественником в своем классе самолетом Ту-154М, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "Прогресс не стоит на месте, и, например, новейший российский лайнер МС-21-300 по расходу топлива примерно вдвое экономичнее своего предшественника – самолёта Ту-154М", - сказал Сыпало. По его словам, внедрение каких-либо кардинальных новшеств и принципиально отличающихся компоновок по сравнению с классической схемой самолета потребует гигантских расходов. "Тем не менее крупнейшие фирмы и ведущие авиационные центры не только в России, но и во всем мире, в том числе при поддержке государства, проводят непрерывный мониторинг новых технологий, которые можно применить в авиастроении, и осуществляют научный поиск перспективных компоновок, в наиболее полной мере реализующих их преимущества", - отметил гендиректор ЦАГИ. Собеседник агентства подчеркнул, что к этому подталкивает не только экономическая конкуренция, но и ужесточающиеся требования по экологии (выбросы СО2 и других парниковых газов в атмосферу, эмиссия вредных веществ и шум в районе аэропортов), вводимые законодательным путем.

https://ria.ru/20241205/izvestiya-1987447102.html

https://ria.ru/20250411/samolety-2010615020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского, мс-21, ту-154