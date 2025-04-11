https://ria.ru/20250411/samolety-2010615020.html

В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла"

В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла" - РИА Новости, 11.04.2025

В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла"

Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:12:00+03:00

2025-04-11T06:12:00+03:00

2025-04-11T06:12:00+03:00

технологии

кирилл сыпало

цаги имени н. е. жуковского

ту-144

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало. Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов. При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord.

https://ria.ru/20250411/samolet-2010606898.html

https://ria.ru/20250411/samolety-2010606203.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского, ту-144