Рейтинг@Mail.ru
В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла" - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/samolety-2010615020.html
В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла"
В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла" - РИА Новости, 11.04.2025
В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла"
Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:12:00+03:00
2025-04-11T06:12:00+03:00
технологии
кирилл сыпало
цаги имени н. е. жуковского
ту-144
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154826/62/1548266234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ceedf4c5489beb62f0a5c19609c526e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало. Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов. При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord.
https://ria.ru/20250411/samolet-2010606898.html
https://ria.ru/20250411/samolety-2010606203.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154826/62/1548266234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6067810935580cc923f0c4247f45945b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского, ту-144
Технологии, Кирилл Сыпало, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Ту-144
В ЦАГИ рассказали о концепции "летающего крыла"

Глава ЦАГИ Сыпало назвал концепцию летающего крыла приоритетной

© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИЦАГИ
ЦАГИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ
ЦАГИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало.
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21
Вчера, 03:55
Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов.
При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord.
Сотрудник в испытательном цехе ЦАГИ в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой
Вчера, 03:40
 
ТехнологииКирилл СыпалоЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоТу-144
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала