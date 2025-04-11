https://ria.ru/20250411/samolety-2010606203.html

ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой

ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой - РИА Новости, 11.04.2025

ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:40:00+03:00

2025-04-11T03:40:00+03:00

2025-04-11T03:41:00+03:00

безопасность

технологии

кирилл сыпало

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также работает над созданием вертолетного такси с электроприводом для использования их на местных и региональных линиях, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "Прогресс в области аккумуляторов и электродвигателей позволил начать разработку электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также воздушного такси вертолетного типа с множественным электрическим приводом. Хотя дальность полета таких аппаратов пока невелика, но именно сейчас необходима тщательная проработка достоинств и недостатков таких аппаратов для местных и региональных перевозок", - сказал Сыпало. Кроме того, по словам гендиректора института, коэффициент полезного действия фотоэлементов увеличился практически вдвое за последние 40 лет, что дало возможность приступить к реализации концепции "атмосферных спутников" - беспилотных летательных аппаратов с продолжительностью непрерывного полета в несколько месяцев.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998098598.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского