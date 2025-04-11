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ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой - РИА Новости, 11.04.2025
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03:40 11.04.2025 (обновлено: 03:41 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/samolety-2010606203.html
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой - РИА Новости, 11.04.2025
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:40:00+03:00
2025-04-11T03:41:00+03:00
безопасность
технологии
кирилл сыпало
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также работает над созданием вертолетного такси с электроприводом для использования их на местных и региональных линиях, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "Прогресс в области аккумуляторов и электродвигателей позволил начать разработку электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также воздушного такси вертолетного типа с множественным электрическим приводом. Хотя дальность полета таких аппаратов пока невелика, но именно сейчас необходима тщательная проработка достоинств и недостатков таких аппаратов для местных и региональных перевозок", - сказал Сыпало. Кроме того, по словам гендиректора института, коэффициент полезного действия фотоэлементов увеличился практически вдвое за последние 40 лет, что дало возможность приступить к реализации концепции "атмосферных спутников" - беспилотных летательных аппаратов с продолжительностью непрерывного полета в несколько месяцев.
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безопасность, технологии, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского
Безопасность, Технологии, Кирилл Сыпало, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой

ЦАГИ разрабатывает электросамолеты и воздушное вертолетное такси

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудник в испытательном цехе ЦАГИ в Московской области
Сотрудник в испытательном цехе ЦАГИ в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сотрудник в испытательном цехе ЦАГИ в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также работает над созданием вертолетного такси с электроприводом для использования их на местных и региональных линиях, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"Прогресс в области аккумуляторов и электродвигателей позволил начать разработку электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также воздушного такси вертолетного типа с множественным электрическим приводом. Хотя дальность полета таких аппаратов пока невелика, но именно сейчас необходима тщательная проработка достоинств и недостатков таких аппаратов для местных и региональных перевозок", - сказал Сыпало.
Кроме того, по словам гендиректора института, коэффициент полезного действия фотоэлементов увеличился практически вдвое за последние 40 лет, что дало возможность приступить к реализации концепции "атмосферных спутников" - беспилотных летательных аппаратов с продолжительностью непрерывного полета в несколько месяцев.
Прототип БПЛА с управляемым вектором тяги - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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8 февраля, 03:18
 
БезопасностьТехнологииКирилл СыпалоЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
 
 
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