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Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине - РИА Новости, 11.04.2025
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20:10 11.04.2025 (обновлено: 20:17 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/samolet-2010809237.html
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине - РИА Новости, 11.04.2025
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине
Рейс авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт отправления по технической причине, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 11.04.2025
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сочи
пхукет (остров)
таиланд
azur air
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт отправления по технической причине, сообщила авиакомпания. Данный рейс ранее в пятницу в 18.18 по местному времени вылетел в Пхукет спустя почти сутки из-за непогоды в районе аэропорта Сочи. Изначально самолет в Таиланд должен был вылететь в четверг в 21.30. "Рейс ZF-2967, вылетевший на Пхукет из аэропорта Сочи в 18:18 по московскому времени, вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сообщила авиакомпания. Рейс будет выполнен на резервном самолете. Судно готовится к вылету из Москвы в Сочи для последующего выполнения рейса на Пхукет. На время ожидания резервного воздушного судна пассажирам будет предоставлено размещение в гостинице. Представители Azur Air в Сочи уже занимаются организацией размещения. "О времени вылета на резервном воздушном судне авиакомпания проинформирует дополнительно", - добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250410/samolet-2010565737.html
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пхукет (остров)
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сочи, пхукет (остров), таиланд, azur air, россия
Сочи, Пхукет (остров), Таиланд, Azur Air, Россия
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине

Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт отправления по технической причине

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт отправления по технической причине, сообщила авиакомпания.
Данный рейс ранее в пятницу в 18.18 по местному времени вылетел в Пхукет спустя почти сутки из-за непогоды в районе аэропорта Сочи. Изначально самолет в Таиланд должен был вылететь в четверг в 21.30.
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"Рейс ZF-2967, вылетевший на Пхукет из аэропорта Сочи в 18:18 по московскому времени, вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сообщила авиакомпания.
Рейс будет выполнен на резервном самолете. Судно готовится к вылету из Москвы в Сочи для последующего выполнения рейса на Пхукет.
На время ожидания резервного воздушного судна пассажирам будет предоставлено размещение в гостинице. Представители Azur Air в Сочи уже занимаются организацией размещения.
"О времени вылета на резервном воздушном судне авиакомпания проинформирует дополнительно", - добавили в авиакомпании.
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СочиПхукет (остров)ТаиландAzur AirРоссия
 
 
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