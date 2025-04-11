https://ria.ru/20250411/samolet-2010809237.html
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине - РИА Новости, 11.04.2025
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине
Рейс авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт отправления по технической причине, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T20:10:00+03:00
2025-04-11T20:10:00+03:00
2025-04-11T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт отправления по технической причине, сообщила авиакомпания. Данный рейс ранее в пятницу в 18.18 по местному времени вылетел в Пхукет спустя почти сутки из-за непогоды в районе аэропорта Сочи. Изначально самолет в Таиланд должен был вылететь в четверг в 21.30. "Рейс ZF-2967, вылетевший на Пхукет из аэропорта Сочи в 18:18 по московскому времени, вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сообщила авиакомпания. Рейс будет выполнен на резервном самолете. Судно готовится к вылету из Москвы в Сочи для последующего выполнения рейса на Пхукет. На время ожидания резервного воздушного судна пассажирам будет предоставлено размещение в гостинице. Представители Azur Air в Сочи уже занимаются организацией размещения. "О времени вылета на резервном воздушном судне авиакомпания проинформирует дополнительно", - добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250410/samolet-2010565737.html
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
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сочи, пхукет (остров), таиланд, azur air, россия
Сочи, Пхукет (остров), Таиланд, Azur Air, Россия
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт по технической причине
Рейс из Сочи на Пхукет вернулся в аэропорт отправления по технической причине