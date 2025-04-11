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В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21 - РИА Новости, 11.04.2025
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03:55 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/samolet-2010606898.html
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21 - РИА Новости, 11.04.2025
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21
Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:55:00+03:00
2025-04-11T03:55:00+03:00
технологии
кирилл сыпало
цаги имени н. е. жуковского
мс-21
ту-204
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили безопасность полета, управляемость лайнера и эргономику кабины, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало. "Если на Ту-204 ограничивались четыре параметра движения (перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость), то на самолете МС-21 ограничения касаются более десяти параметров, что значительно повысило безопасность полета. Внедрение боковых ручек управления (пассивных и активных) также оказало большое влияние на управляемость самолета и эргономику кабины", - сказал Сыпало. Он также отметил, что в настоящее время исследования ведутся в направлении, позволяющем улучшить управляемость самолета на ряде режимов полета, к примеру, при посадке с боковым ветром.
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технологии, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского, мс-21, ту-204
Технологии, Кирилл Сыпало, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, МС-21, Ту-204
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21

Сыпало: у МС-21 более десяти ограничений параметров, повышающих безопасность

© Фото : корпорация "Иркут"Самолет МС-21-300 во время испытательного полета
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : корпорация "Иркут"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили безопасность полета, управляемость лайнера и эргономику кабины, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.
"Если на Ту-204 ограничивались четыре параметра движения (перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость), то на самолете МС-21 ограничения касаются более десяти параметров, что значительно повысило безопасность полета. Внедрение боковых ручек управления (пассивных и активных) также оказало большое влияние на управляемость самолета и эргономику кабины", - сказал Сыпало.
Он также отметил, что в настоящее время исследования ведутся в направлении, позволяющем улучшить управляемость самолета на ряде режимов полета, к примеру, при посадке с боковым ветром.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года
24 января, 15:28
 
ТехнологииКирилл СыпалоЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМС-21Ту-204
 
 
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