https://ria.ru/20250411/samolet-2010606898.html

В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21

В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21 - РИА Новости, 11.04.2025

В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21

Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:55:00+03:00

2025-04-11T03:55:00+03:00

2025-04-11T03:55:00+03:00

технологии

кирилл сыпало

цаги имени н. е. жуковского

мс-21

ту-204

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили безопасность полета, управляемость лайнера и эргономику кабины, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало. "Если на Ту-204 ограничивались четыре параметра движения (перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость), то на самолете МС-21 ограничения касаются более десяти параметров, что значительно повысило безопасность полета. Внедрение боковых ручек управления (пассивных и активных) также оказало большое влияние на управляемость самолета и эргономику кабины", - сказал Сыпало. Он также отметил, что в настоящее время исследования ведутся в направлении, позволяющем улучшить управляемость самолета на ряде режимов полета, к примеру, при посадке с боковым ветром.

https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, кирилл сыпало, цаги имени н. е. жуковского, мс-21, ту-204