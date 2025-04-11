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Херсонский губернатор похвалил журналистов за попадание под санкции
Херсонский губернатор похвалил журналистов за попадание под санкции - РИА Новости, 11.04.2025
Херсонский губернатор похвалил журналистов за попадание под санкции
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале похвалил журналистов областной телерадиокомпании "Таврия" за попадание в санкционный список... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:31:00+03:00
2025-04-11T18:31:00+03:00
2025-04-11T18:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале похвалил журналистов областной телерадиокомпании "Таврия" за попадание в санкционный список Украины. В пятницу на сайте офиса Владимира Зеленского появился указ о введении новых персональных экономических и других ограничительных мер. В санкционный список также попала херсонская областная телерадиокомпания "Таврия", распложенная в Геническе. "Главарь киевского режима ввел так называемые "санкции" против херсонской областной телерадиокомпании "Таврия", которая оказалась в достойной компании ведущих бойцов информационного фронта. В "санкционный" список вошли также ведущие федеральные СМИ и известные военкоры. Если нас ругают наши враги, значит мы всё делаем правильно. Товарищи, вы молодцы!" - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Санкции в отношении России, Санкции
Херсонский губернатор похвалил журналистов за попадание под санкции
Сальдо похвалил журналистов "Таврии" за попадание в санкционный список Украины